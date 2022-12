Semapa pide que Misicuni acelere la dotación de agua a Sivingani en el sur

Semapa pidió a Misicuni dotar agua a Sivingani Medio para beneficiar a más de 10 mil habitantes, informó ayer el gerente de Operaciones, Víctor Fernández.

Explicó que desde junio insistieron, a través de cartas, para que Misicuni permita los trabajos de interconexión hacia los tanques de Sivingani Medio y Lomas del Sur. Hace dos semanas se dio la autorización, pero sólo a una de ellas. Las obras ya concluyeron y las redes de distribución sólo esperan el líquido.

Aún está pendiente las interconexiones al tanque de Lomas del Sur, uno de los sistemas más grandes que beneficia a más de 35 mil habitantes.

“Estas interconexiones ya deberían haber concluido a principios de noviembre, pero, lamentablemente, no se cumplió. Nos indicaron que hasta el 5 de diciembre lo harían, pero tampoco fue así. Esperamos que en los próximos días se concluyan”, explicó.

Fernández dijo que con la interconexión de estos dos tanques se alimentarán cuatro sistemas de agua potable de los distritos 9 y 15. Por la aducción 2 se prevé recibir 460 litros por segundo.

Desde Misicuni admitieron que Semapa hizo varias solicitudes. Sin embargo, su presidente Óscar Zelada, explicó que la demora fue porque la Gobernación todavía no realizaba la transferencia para tener la tuición.

“No era porque no queríamos o no teníamos la voluntad, sino fue porque necesitábamos concluir los temas legales y administrativos para que tengamos la tuición de la autorización”, remarcó. Dijo que ahora sólo esperan la solicitud para que Misicuni mande agua y realicen las pruebas. Respecto a Lomas del Sur, Zelada indicó que no es su tuición, sino que la interconexión se trabaja entre Semapa y la UCP. Una vez que se concluya dotarán el agua.