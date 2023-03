Denuncian presunta modificación de datos en impuestos municipales

El coordinador Nacional de Derechos Humanos y Control Social, Hugo Iriarte, denunció este jueves la presunta modificación de los datos técnicos de algunos contribuyentes para beneficiarse con la condonación o descuentos en los impuestos municipales.

“Se trata de las modificaciones en los datos técnicos de las instituciones de grandes contribuyentes”, dijo. Explicó que hay colegios con 21 construcciones, pero que pagan como “vivienda unifamiliar”.

Iriarte presentó varios documentos para explicar su denuncia y pidió a la fiscal departamental, Nuria Gonzales, que intervenga.

El director de Recaudaciones, Andrés Cuevas, afirmó que las denuncias carecen de fundamento y lamentó que se intente perjudicar a la gestión.

“Es lamentable, el proceso es inviolable. Si nosotros estamos en procesos con algunas instituciones (no me puedo referir porque hay confidencialidad) es justamente porque no han pagado. ¿Cómo pueden referirse a una categorización? Si no han pagado”, dijo.

Robo en catastro

Cuevas dijo que las instituciones del Estado están en proceso de digitalización y no trabajamos con computadoras, sino con redes y sistemas.

“La computadora sólo nos da la oportunidad de interactuar con el sistema y se queda registrado”, agregó.