Concejales del MAS revelan audio de chantaje a funcionarios; Vidaurre niega

Los concejales del MAS, Silvia Soliz y Joel Flores, revelaron hoy un audio presuntamente de una concejala de Súmate que presiona a los funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba para que apoyen a la movilización en contra de Daniela Cabrera y Claudia Flores.

Además, denunciaron que existe una “movilización millonaria” detrás del cerco al Concejo Municipal de Cochabamba y la injerencia del alcalde Manfred Reyes Villa en el Legislativo municipal, por su temor a la fiscalización.

En una conferencia de prensa presentaron audios y fotos de la presunta vinculación de concejales, secretarios y directores en la movilización. Entre ellas la concejala Marcela Vidaurre que estaría amedrentando a los funcionarios.

En el presunto audio de la concejala Vidaurre se escucha: “Compañeros, buenas tardes, lo único que quiero decirles que ustedes saben que hay una crisis, no crisis en el Concejo Municipal, pero lo único que les quiero decir con la cordialidad es que si sus jefes les están asignando un horario que no sea de lunes a viernes y otros horarios de fin de semana y ustedes no los cumplen yo voy a ser la primera en denunciarlos, porque si ustedes creen que están haciendo un favor; no es así. Ustedes tienen que cumplir y cuidar su fuente de trabajo y no quieren, díganlo, porque yo tengo aún mucha gente que está esperando y quiere trabajar. Este es un problema que puede abarcar también a la Alcaldía”.

La crisis en el Concejo Municipal comenzó el 3 de mayo con la elección de las concejalas Flores y Cabrera, de Súmate, en la directiva con cuatro votos del MAS.

Concejala: "No soy traidora ni mentirosa"

La concejala Marcela Vidaurre rechazó que esté obligando a los funcionarios para la movilización y dijo que el audio que se presentó está sacado de contexto y distorsionado.

"Eso era para algunos conocidos para darles fuerza y de apoyo a mi jefe: yo no voy a negar que mi jefe es el capitán Manfred Reyes Villa, pero en ningún momento obligando a los funcionarios públicos", declaró.