“No al plagio”: Bolivia defiende sus danzas folklóricas ante el mundo

La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk) realizó la XV versión de los Encuentros Mundiales de Danzas 100 % bolivianas, evento que congregó a decenas de bolivianos para exhibir danzas originarias del país.



Con el apoyo de la Secretaría de Culturas de la Gobernación y la Sub Alcaldía de la comuna Adela Zamudio, ayer se desarrolló una protesta contra el plagio de las danzas tradicionales de Bolivia en la plaza 14 de septiembre, actividad que se inició a las 09:30.



Durante la mañana se presentaron grupos de danza y música con la presencia del artista Freddy Callisaya, el Ballet Nuestra Señora del Pilar, Andebol, Bafoldanz, Ballet Internacional de Bolivia y Ballet Sentir Boliviano, quienes realizaron demostraciones de danzas como tinku, diablada, morenada, cueca y saya afro, expresando orgullo y alegría por las danzas originarias, bajo el mensaje “No al plagio”.



La directora del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de San Simón, presente en la actividad, señaló que la invitación fue realizada desde La Paz y motivó a la población a apoyar y defender las danzas folklóricas. “Nuestra música, danzas, vestimenta y forma de ser son nuestra esencia”, afirmó.



Obdefolk es una organización sin fines de lucro que trabaja de manera independiente desde hace 21 años, con el apoyo voluntario de una red internacional de gestores culturales y coordinadores en distintas partes del mundo.