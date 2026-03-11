Diez candidatos a la Gobernación de Cochabamba participan en el debate organizado por el TED

Cochabamba
Los Tiempos Digital
Publicado el 11/03/2026 a las 20h56
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba realizará este miércoles 11 el debate entre los 10 candidatos a la Gobernación del departamento, en un espacio democrático que permitirá a la ciudadanía conocer sus propuestas y contrastar sus planes de gobierno de cara a las Elecciones Subnacionales.

El debate se desarrollará en torno a tres ejes temáticos: desarrollo humano (salud y educación), desarrollo autonómico–competencial y desarrollo económico. Estos temas permitirán a los candidatos exponer sus propuestas y responder consultas, a fin de que la población emita un voto informado.

El evento se iniciará a las 21:00 y será transmitido por señal abierta para que los medios de comunicación locales y nacionales que así lo requieran puedan retransmitirlo.

El presidente del TED Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que se implementará un monitoreo permanente para garantizar el respeto entre los participantes y evitar ataques personales que vulneren la dignidad y privacidad de los candidatos.

Como parte de la organización del evento, el TED Cochabamba realizó previamente un sorteo público para definir el orden de participación. De acuerdo con el resultado del sorteo, el orden de intervención será el siguiente:

Juan Roberth Flores Encinas – Libertad y República (Libre

Leonardo Loza – Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP)

Sergio Oliver Rodríguez Mercados – Autonomía para Bolivia Súmate (APB-Súmate)

Mario Enrique Severich Bustamante – Soluciones con Todos

Ruth Aliana Peralta Calvimontes – Frente Revolucionario de Izquierda (FRI)

Jhon Ariel Rioja Guzmán – Nueva Generación Patriótica (NGP)

Esther Soria Gonzales – Unidos

Alejandro Mostajo Rueda – Movimiento Tercer Sistema (MTS)

Wilfredo Morales Zeballos – Alianza Patria Unidos

José Juvenal Arispe Peñarrieta – Partido Demócrata Cristiano (PDC

Los candidatos asistirán acompañados únicamente por una persona de su equipo de trabajo, sin la presencia de barras de militantes o simpatizantes, con el objetivo de garantizar un ambiente adecuado, ordenado y seguro durante el desarrollo del debate.

