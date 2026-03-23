Reyes Villa: “Ha ganado Cochabamba y vamos a seguir con el progreso”

“Hemos ganado por amplia mayoría y vamos a rajarnos por la Llajta”, dijo ayer Manfred Reyes Villa, tras conocer los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral, que le dan el primer lugar.

Al 74,14% del cómputo por el conteo rápido, Reyes Villa alcanzó una votación de 148.333 votos (47%) de apoyo, seguido de la agrupación Alianza Unidos por los Pueblos que obtuvo 60.341.

No obstante, su gran ventaja, no logró llegar al 50 % de los votos, lo que habla de la dispersión del electorado entre los 10 postulantes que este año optaron para gobernar el municipio de Cochabamba.

Reyes Villa agradeció a las familias cochabambinas por el voto de confianza, anoche en su primera aparición tras conocer los resultados preliminares del proceso.

Reyes Villa fue alcalde de la ciudad de Cochabamba por tres gestiones seguidas entre 1993 y 2000. Luego fue electo prefecto del departamento en 2006, pero en 2008 fue revocado en un referéndum.

En 2021 volvió a ser electo para ocupar el sillón edil y acaba de vencer las subnacionales 2026. En el ínterin, fue candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2002, 2009 y 2025.

“Quien ha ganado más que Manfred, ha ganado Cochabamba, porque vamos a continuar con el progreso. Nunca más retroceso. El cochabambino no se equivoca, ha visto el desarrollo que ha habido en los 15 distritos y quiere continuar con ese desarrollo”, afirmó.

Reyes Villa afirmó que una reelección, normalmente, “desgasta” la imagen de los candidatos. Sin embargo, destacó que, luego de su gestión, continúa recibiendo apoyo y respaldo social.

“Soy el único alcalde que ha podido tener apoyo significativo después de una gestión. El poder te desgasta”, reflexionó.

Antes de los resultados

Horas antes de que se publiquen los datos del Sirepre, al momento de emitir su voto, Reyes Villa dijo que más allá de la labor, “hemos cumplido con el derecho ciudadano de elegir y esperamos que en esta elección reine la paz y la unidad en Cochabamba”, manifestó.

Voto soberano

Asimismo, remarcó la relevancia de respetar el voto ciudadano. “El voto soberano es muy importante hacerlo respetar. Ojalá que todos salgan y emitan su voto rápidamente para que tengamos resultados esta tarde y se pueda festejar la unidad de los cochabambinos”, agregó.

En sus declaraciones, también expresó su expectativa de que la jornada se desarrolle como una “fiesta democrática”, aunque mencionó observaciones sobre el desarrollo del proceso en algunas regiones.

Finalmente, el candidato hizo un llamado a la paz, la unidad y a evitar la confrontación. “Ojalá que podamos lograr la paz, la unidad, ya no la confrontación ni la división”, afirmó.

Ya en la noche y después de conocer los resultados del Sirepre, los seguidores del alcalde se concentraron en la casa de campaña de la avenida Salamanca para celebrar el triunfo.

Soluciones con Todos

Tras los resultados del Sirepre, solamente la agrupación Soluciones con Todos se dirigió a la población a través de un comunicado de prensa, aunque sin mencionar ni reconocer el triunfo de Reyes Villa.

“Al finalizar una jornada democrática el día de hoy (ayer) queremos agradecer el apoyo de nuestros cochabambinos que confiaron en nuestro proyecto integrador, basado en la prevención con miras al futuro”.

La nota de prensa agrega que “solo nos resta hacer referencia a que, ante la ausencia de autoridad con capacidad legítima de buscar soluciones ante las tantas emergencias por las que ha pasado nuestra ciudad, nos involucramos en la carrera política para ser parte de la solución, pensando en el bienestar de la gente y creyendo en la fe del Estado”.

Soluciones por Todos observa también la irrupción de algunos candidatos que han dispersado el voto.