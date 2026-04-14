Loza y Sánchez avanzan con la transición en la Gobernación del valle

Técnicos de la Gobernación y del gobernador electo Leonardo Loza se reunieron ayer lunes para continuar con proceso de transición y revisión de la documentación existente.

El gobernador Humberto Sánchez informó que se cuenta con toda la documentación correspondiente de la gestión 2021 - 2026 que está siendo revisada por la comisión designada por el gobernador electo Leonardo Loza y que corresponde a las diferentes reparaciones de la institución como secretarias, direcciones y jefaturas.

“En esta reunión hemos escuchado algunas complementaciones a la información, de manera general no hay observaciones, hay predisposición de la comisión de está gestión, no hay nada que ocultar, toda la documentación está en el sistema e impresa”, sostuvo.

La primera autoridad del departamento, invitó al gobernador electo Leonardo Loza para que esta semana conozca los pormenores de los avances del proceso de transición que existen a tres semanas de concretarse el cambio de gestión conforme el cronograma del Órgano Electoral.

Se prevé que el próximo 28 de abril, el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba entregue las credenciales a las autoridades electas. Y se prevé que asuman en mayo.

Rendición pública

En relación a la ejecución presupuestaria del primer trimestre, el Gobernador anunció que el viernes 17 de abril, durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026, que se realizará en el auditorio de la Gobernación, a partir de las 9:00 se darán a conocer cifras y pormenores de los proyectos y obras que se ejecutarán este año.

Loza acudió a la reunión de transición con su equipo de trabajo para recibir el primer informe de la gestión saliente. Entre los que integran este grupo están exministros, exasambleístas y exdiputados.

Loza indicó que los primeros días que asuma sus funciones presentará las primeras normativas que aplicará para reactivar la economía y manifestó en su primera reunión con Sánchez que está preparada para lo peor por la falta de recursos en los gobiernos departamentales.

El proceso de transición también se da en otras instituciones como el Concejo Municipal de Cercado, que también se renovará tras los resultados de las últimas elecciones del 20 de marzo.

Aunque Súmate tiene siete concejales este 2026 se integrarán otros representante de Alianza por la Unidad de los Pueblos (AUPP), Nueva Generación Patriótica (NGP) y Libre.