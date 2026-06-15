Sector agrícola de Cochabamba sufre millonarias pérdidas por los bloqueos

Cochabamba
Jaqueline Vargas
Publicado el 15/06/2026 a las 9h32
ESCUCHA LA NOTICIA

Los bloqueos en las carreteras del país continúan afectando al aparato productivo de Cochabamba. La Cámara Agropecuaria se declaró en emergencia por las pérdidas millonarias que ocasionan las restricciones al transporte de alimentos, mientras que el sector lechero advirtió una crisis luego de ser notificado, mediante un comunicado, de que la industria solo recogerá el 40% de la leche  hasta el 20 de junio.

Afectados

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, afirmó que el sector dedicado a la producción de alimentos es uno de los más afectados por los bloqueos, ya que no puede trasladar sus productos a los mercados ni cumplir con sus compromisos comerciales.

“Creo que nuestro sector, que se dedica a la producción de alimentos, es el más golpeado. No podemos llegar con nuestros productos a la ciudad de Cochabamba y, al estar la mayoría de las vías bloqueadas, estamos con pérdidas ya incalculables”, sostuvo.

Morales explicó que los productores avícolas de Pocona enfrentan dificultades para acceder a insumos y comercializar su producción. Actualmente se encuentran en emergencia por la pérdida de miles de aves por falta de alimento.

Combustible

A esta situación se suma la escasez de combustible, que afecta a actividades como la piscicultura. Según el dirigente, las piscinas de producción requieren carburante para mantener los sistemas de oxigenación indispensables para la supervivencia de los peces

Ante este panorama, la Cámara Agropecuaria pidió una solución urgente para evitar mayores daños a la producción de alimentos.

Lecheros

El sector lechero también se declaró en emergencia luego de varias semanas sin poder distribuir su producción a otras regiones. La situación se agravó tras conocer que, desde este domingo y hasta el 20 de junio, la industria recogerá únicamente el 40% de la leche producida diariamente.

El productor lechero, Mario Mercado, informó que de los 300.000 litros que se producen cada día en Cochabamba, solo 120.000 serán entregados a la industria.

“De los 300.000 litros que producimos en Cochabamba solo vamos a entregar 120 mil litros; es menos de la mitad”, señaló.

Mercado advirtió que la crisis también afecta al ganado y a las unidades productivas. Indicó que varias granjas están cerrando debido a la falta de alimento para los animales.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Viva junta extraordinaria
2
Viva junta ordinaria
3
EEUU e Irán deciden firmar el acuerdo de paz y abren el estrecho de Ormuz
4
Cuatro candidaturas de América Latina se disputan la silla de la ONU
5
COB suspende reunión por 2da vez y más sectores afiliados piden dialogar

Lo más compartido

1
Cuba en su peor crisis: apagones, sanciones y colapso energético
2
Viva junta ordinaria
3
Evo y la Tupac Katari deciden continuar con los bloqueos; la COB analizará hoy
4
EEUU e Irán deciden firmar el acuerdo de paz y abren el estrecho de Ormuz
5
Policía atribuye asesinato de dirigente de Yapacaní a ajuste de cuentas por narcos

Más en Cochabamba

15/06/2026
Farmacorp impulsa la campaña “Sí Quiero Abrigarte 2026”
La cadena Farmacorp impulsa la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026” bajo el el lema “abriguemos con el corazón” para  ampliar la cobertura de ayuda...
Ver más
15/06/2026
Vecinos rechazan desnivel en el Sombrero de Chola; la Alcaldía defiende
Los vecinos de Queru Queru Central, Bajo Aranjuez y La Recoleta rechazan la construcción de un paso a desnivel en la rotonda del “Sombrero de Chola”, en la...
Ver más
Los vecinos de Queru Queru Central, Bajo Aranjuez y La Recoleta rechazan la construcción de un paso a desnivel en la rotonda del “Sombrero de Chola”, en la avenida América, por lo que iniciaron...
Ver más
15/06/2026
Vecinos rechazan desnivel en el Sombrero de Chola; la Alcaldía defiende
Más de 30 expositores participaron ayer en la Feria de Medicina Tradicional realizada en la plaza principal 14 de Septiembre de Cochabamba, donde ofrecieron productos y conocimientos ancestrales...
Ver más
14/06/2026
Médicos difunden métodos ancestrales para las curaciones
El traslado de Bs 1,5 millones en una ambulancia de Puerto Villarroel derivó en el arresto de nueve personas y abrió una investigación policial.
Ver más
14/06/2026
Caso ambulancia: defienden que no hubo delito en el traslado de dinero
En conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre 14 de junio, decenas de personas acudieron ayer a la campaña organizada por el Banco de Sangre Referencial Departamental de Cochabamba en la...
Ver más
14/06/2026
Organizadores califican de exitosa la campaña para motivar donación de sangre
En Portada
15/06/2026 País
COB suspende reunión por 2da vez y más sectores afiliados piden dialogar
Mientras en los últimos días las centrales obreras departamentales de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija expresaron su respaldo al diálogo con...
vista
15/06/2026 Cochabamba
Sector agrícola de Cochabamba sufre millonarias pérdidas por los bloqueos
Los bloqueos en las carreteras del país continúan afectando al aparato productivo de Cochabamba. La Cámara Agropecuaria se declaró en emergencia por las...
vista
15/06/2026 Cochabamba
Vecinos rechazan desnivel en el Sombrero de Chola; la Alcaldía defiende
Los vecinos de Queru Queru Central, Bajo Aranjuez y La Recoleta rechazan la construcción de un paso a desnivel en la rotonda del “Sombrero de Chola”, en la...
vista
15/06/2026 Cochabamba
Farmacorp impulsa la campaña “Sí Quiero Abrigarte 2026”
La cadena Farmacorp impulsa la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026” bajo el el lema “abriguemos con el corazón” para  ampliar la cobertura de ayuda...
vista
15/06/2026 Cultura
La liberación de Yaguara fortalece la conservación del jaguar en Bolivia
La jaguar Yaguara fue liberada exitosamente en su hábitat natural dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, marcando un importante hito para la...
vista
15/06/2026 Cultura
Semana 25: La danza y el cine destacan en la agenda cultural
El Festival Internacional de Cine, el estreno de Toy Story 5, la danza del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), de la Academia de...
vista
Actualidad
La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Cruz Roja Boliviana y Cáritas La Paz, puso en marcha este lunes una...
Ver más
15/06/2026 País
Emprenden caravana humanitaria para transportistas bloqueados en la ruta a Tambo Quemado
La cadena Farmacorp impulsa la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026” bajo el el lema “abriguemos con el corazón...
Ver más
15/06/2026 Cochabamba
Farmacorp impulsa la campaña “Sí Quiero Abrigarte 2026”
Los vecinos de Queru Queru Central, Bajo Aranjuez y La Recoleta rechazan la construcción de un paso a desnivel en la...
Ver más
15/06/2026 Cochabamba
Vecinos rechazan desnivel en el Sombrero de Chola; la Alcaldía defiende
Los vecinos de Queru Queru Central, Bajo Aranjuez y La Recoleta rechazan la construcción de un paso a desnivel en la...
Ver más
15/06/2026 Cochabamba
Vecinos rechazan desnivel en el Sombrero de Chola; la Alcaldía defiende
Deportes
Los de Pochettino golearon (4-1) a Paraguay en Los Ángeles, para despejar dudas.
Ver más
13/06/2026 Fútbol Int.
EEUU empieza de película su Mundial
La Copa Mundial 2026 continuará este sábado con una jornada marcada por el esperado debut de Brasil frente a Marruecos...
Ver más
13/06/2026 Fútbol Int.
Brasil entra en escena y el Mundial 2026 vive su tercera jornada con cuatro partidos
Toronto y Los Ángeles se convertirán este viernes en el centro del fútbol mundial con las ceremonias inaugurales y los...
Ver más
12/06/2026 Fútbol
Canadá y Estados Unidos abren hoy el Mundial 2026 ante los ojos del mundo
'El Tri' estrenó la fiesta planetaria del fútbol con un 2-0 frente a una errática Sudáfrica que mereció tres tarjetas...
Ver más
11/06/2026 Fútbol Int.
Inédita apertura del Mundial: 3 expulsados y un gol entre las piernas del arquero
Tendencias
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
El Festival Internacional de Cine, el estreno de Toy Story 5, la danza del Ballet Folklórico de la Universidad Mayor de...
Ver más
15/06/2026 Cultura
Semana 25: La danza y el cine destacan en la agenda cultural
La jaguar Yaguara fue liberada exitosamente en su hábitat natural dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,...
Ver más
15/06/2026 Cultura
La liberación de Yaguara fortalece la conservación del jaguar en Bolivia
La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba presenta la “Noche de Flauta Traversa con Cecilia Rospigliosi”, quien...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Cecilia Rospigliosi llega dispuesta a conquistar al público cochabambino
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz obtuvo el éxito esperado, pese a que algunos libreros, editoriales y...
Ver más
14/06/2026 Cultura
Reconociéndonos en las palabras