Sector agrícola de Cochabamba sufre millonarias pérdidas por los bloqueos

Los bloqueos en las carreteras del país continúan afectando al aparato productivo de Cochabamba. La Cámara Agropecuaria se declaró en emergencia por las pérdidas millonarias que ocasionan las restricciones al transporte de alimentos, mientras que el sector lechero advirtió una crisis luego de ser notificado, mediante un comunicado, de que la industria solo recogerá el 40% de la leche hasta el 20 de junio.

Afectados

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, afirmó que el sector dedicado a la producción de alimentos es uno de los más afectados por los bloqueos, ya que no puede trasladar sus productos a los mercados ni cumplir con sus compromisos comerciales.



“Creo que nuestro sector, que se dedica a la producción de alimentos, es el más golpeado. No podemos llegar con nuestros productos a la ciudad de Cochabamba y, al estar la mayoría de las vías bloqueadas, estamos con pérdidas ya incalculables”, sostuvo.



Morales explicó que los productores avícolas de Pocona enfrentan dificultades para acceder a insumos y comercializar su producción. Actualmente se encuentran en emergencia por la pérdida de miles de aves por falta de alimento.

Combustible

A esta situación se suma la escasez de combustible, que afecta a actividades como la piscicultura. Según el dirigente, las piscinas de producción requieren carburante para mantener los sistemas de oxigenación indispensables para la supervivencia de los peces

Ante este panorama, la Cámara Agropecuaria pidió una solución urgente para evitar mayores daños a la producción de alimentos.

Lecheros

El sector lechero también se declaró en emergencia luego de varias semanas sin poder distribuir su producción a otras regiones. La situación se agravó tras conocer que, desde este domingo y hasta el 20 de junio, la industria recogerá únicamente el 40% de la leche producida diariamente.

El productor lechero, Mario Mercado, informó que de los 300.000 litros que se producen cada día en Cochabamba, solo 120.000 serán entregados a la industria.

“De los 300.000 litros que producimos en Cochabamba solo vamos a entregar 120 mil litros; es menos de la mitad”, señaló.

Mercado advirtió que la crisis también afecta al ganado y a las unidades productivas. Indicó que varias granjas están cerrando debido a la falta de alimento para los animales.