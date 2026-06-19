El Ejército mantiene resguardo permanente en Parotani para evitar bloqueos

El Ejército de Bolivia, a través de unidades dependientes de la Séptima División, mantiene un resguardo permanente en el sector de Parotani, en el departamento de Cochabamba, con el objetivo de evitar la instalación de bloqueos por parte de sectores movilizados.

El despliegue de efectivos militares en la zona permite garantizar la transitabilidad en la carretera Cochabamba–Oruro y la protección del corredor humanitario establecido en el sector.

La presencia militar tiene además el propósito de preservar la libre circulación y asegurar la continuidad de la logística destinada al transporte de alimentos, insumos esenciales y ayuda humanitaria para la población.

Durante la pasada jornada, asambleístas y parlamentarios brindaron apoyo solidario mediante la preparación de una olla común y la entrega de alimentos, contribuyendo al sustento de efectivos militares y policiales desplegados en la zona.

“El Ejército de Bolivia reafirma su compromiso de servicio permanente, trabajando por la seguridad, la transitabilidad y el bienestar de toda la población”, señala un comunicado de la institución.

En la región, sectores movilizados mantienen bloqueados varios accesos carreteros que conectan Cochabamba con otros departamentos.