Montenegro sobre ver bóvedas del BCB: Si el oro está afuera ¿cuál es el objeto de verificar?

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseveró este jueves que no existe la necesidad de ir a verificar las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) porque ya se conoce que las 42.5 toneladas de las Reservas Internacionales Netas (RIN) están invertidas en el exterior y están generando ganancias para el país.



"La mayoría de las reservas, 42.5 toneladas (de oro), están invertidas en el exterior y están ganando intereses. Entonces, queda claro que, si esto es así, ¿cuál es el objetivo de ir a verificar en bóvedas lo que ya está invertido afuera? Y que en todo caso nos da intereses y el momento en que ya no queramos que esto esté invertido y alguien quiera hacerle un culto a la presencia de las Reservas en bóvedas, pues estarán ahí las 42.5 toneladas que están invertidas afuera, pero sin ganar intereses", declaró Montenegro.



El titular de Economía complementó que el Banco Central tiene su reglamentación de seguridad para ingresar a sus bóvedas, tal es el caso que ni el Presidente de la entidad puede hacerlo en el momento que quiera.



Reiteró que, desde el 2005 al 2022, las RIN generaron alrededor de $us 100 millones de intereses, dinero con los que se pagó el Bono Juana Azurduy. Subrayó que si alguien desea que el oro de las RIN sean un activo un productivo tiene que solicitar y explicar el porqué.



Mediante un comunicado, el BCB aseguró en abril que 42,51 toneladas de oro (98,7%) se encuentran en entidades financieras internacionales y el restante 0,54 toneladas ( 1,2%) están en las bóvedas de esa entidad.



"El ente emisor comunica a la opinión pública que de las 43,05 toneladas de oro con que se cuenta actualmente, 42,51 toneladas (98,7%) se encuentran depositadas en entidades financieras internacionales de alta calidad crediticia y 0,54 toneladas (1,2%) están en sus bóvedas", reza el comunicado.



En el marco de la fiscalización, los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricio Mendoza y Freddy López anunciaron que impulsarán una visita in situ a las bóvedas del BCB, tras denuncia de que Boliviana de Aviación (BoA) transportó 665 kilos de oro de Bolivia hacia el exterior y ante la falta de informes del BCB sobre las reservas internacionales.



Adelantaron que insistirán en conformar una comisión porque en el contexto actual la población está susceptible con el tema de las reservas internacionales del país y quiere ver cuánto de oro hay en las bóvedas del BCB, mucho más cuando la situación económica no está del todo bien y el Gobierno insiste en aprobar de forma apresurada la ley del Oro.