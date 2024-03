Empresarios privados tienen plan para subir el PIB de Cochabamba

Para la próxima semana está prevista la inauguración de la primera planta de biodiésel localizada en Santa Cruz, un evento que marcaría el inicio para reducir las importaciones de combustibles... Ver más Primera planta de biodiésel de Bolivia funcionará desde la próxima semana

El presidente Luis Arce defendió los créditos que solicita el Gobierno nacional para realizar obras. Dijo se acuden a esos préstamos porque no alcanzan los recursos que tiene el país. Ver más Arce justifica los créditos: "No alcanzan los recursos, por eso nos prestamos, porque no tenemos"

Las exportaciones de quinua boliviana repuntaron durante la gestión 2023, registrando un crecimiento del 23% en valor y 15% en volumen, respecto a la gestión 2022, según el Instituto Boliviano de... Ver más IBCE: Exportaciones de quinua boliviana repuntaron un 23% en valor y 15% en volumen durante 2023