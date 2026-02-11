ENDE realiza trabajos en línea viva en el Sistema Troncal de Interconexión

Economía
Redacción Central
Publicado el 11/02/2026 a las 12h01
ENDE Transmisión, filial de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corporación, realizó trabajos de mantenimiento en la Línea de Transmisión 230 kV Santivañez - Pagador, infraestructura estratégica del sistema eléctrico nacional, mediante la técnica de “línea viva”, que permite intervenir la instalación en línea energizada, evitando cortar el suministro eléctrico y aumentar la confiabilidad del Sistema Troncal de Interconexión, según un reporte de prensa.

La Línea de Transmisión Santivañez - Pagador cumple un rol fundamental en el transporte de energía eléctrica a nivel nacional. Al formar parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), esta infraestructura contribuye al suministro de energía para diversas actividades, entre ellas servicios esenciales, industria, minería, comercio y otras actividades productivas, fortaleciendo la seguridad energética del país.

La intervención fue desarrollada como parte del plan de mantenimiento anual de las líneas de transmisión, a cargo de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Regional Oruro de ENDE Transmisión, lo que demuestra la capacidad técnica y operativa de la empresa para ejecutar trabajos de alta complejidad. De no haberse realizado esta intervención bajo la modalidad de línea viva, los trabajos habrían requerido un corte programado aproximado de ocho (8) horas, generando la indisponibilidad temporal de esta línea de alta tensión.

Los trabajos consistieron en el cambio de siete aisladores quemados en la fase A de la estructura 032 (2LA), trabajo que fue ejecutado por personal altamente capacitado, con el apoyo de herramientas especializadas y bajo estrictos protocolos de seguridad. La aplicación de esta técnica, además de garantizar la continuidad del servicio eléctrico, reduce riesgos operativos y asegura la confiabilidad del sistema de transmisión, incluso en condiciones técnicas complejas.

Al estar expuestos de manera permanente a condiciones ambientales y eléctricas extremas, el desgaste de los aisladores de alta tensión puede comprometer la operación de la línea si no se realiza un reemplazo oportuno. En este sentido, estas labores preventivas contribuyen a prolongar la vida útil de la infraestructura y a proteger la seguridad del personal técnico.

