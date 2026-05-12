ENDE Transmisión refuerza la estabilidad eléctrica en el Beni con mantenimiento

En una acción clave para garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro, ENDE Transmisión, filial de ENDE Corporación, intensifica la ejecución de mantenimientos preventivos en la línea de alta tensión 115 kV Caranavi – Trinidad, una de las infraestructuras eléctricas más desafiantes del país. Estas intervenciones forman parte de su Plan de Gestión de Mantenimiento y están orientadas a fortalecer la estabilidad estructural del sistema que abastece a miles de familias y sectores productivos del departamento del Beni.

Con más de 370 kilómetros de extensión, esta línea atraviesa una geografía compleja que combina serranías escarpadas, zonas de piedemonte, extensas llanuras inundables y el cruce de ríos caudalosos. Tales condiciones convierten su operación y mantenimiento en un reto técnico permanente.

Para enfrentar este escenario, la empresa despliega personal especializado que realiza monitoreos continuos mediante tecnología de vanguardia y trabajo de campo. Este seguimiento permite intervenir de forma oportuna en la estabilización de suelos y el refuerzo de fundaciones, especialmente en sectores donde las condiciones del terreno comprometen la integridad de las estructuras.

La línea está compuesta por 828 torres de transmisión, cuya estabilidad es fundamental para asegurar el flujo constante de energía en la región. Las obras civiles preventivas ejecutadas actualmente buscan anticiparse a posibles fallas, reduciendo riesgos operativos y evitando interrupciones en el servicio.

En contextos geográficos expuestos a la variabilidad climática, la prevención y el mantenimiento oportuno resultan esenciales para proteger tanto a las comunidades como a los sectores estratégicos de la economía regional.