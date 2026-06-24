El transporte de Cochabamba registra una afectación de Bs 718 millones por bloqueos

La Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba (CDTC) informó ayer que las pérdidas económicas ocasionadas por 58 días de bloqueos en las carreteras del departamento alcanzan los Bs 718,1 millones, según un reporte elaborado junto a la Unidad de Investigación Económica del sector.

El presidente de la institución, Luis Jiménez, explicó que la cifra refleja el impacto acumulado sobre operadores, empresas, conductores y cadenas logísticas que dependen de la circulación de mercancías y pasajeros.

“Cada día de bloqueo tuvo un costo de aproximadamente 12,4 millones de bolivianos para el transporte”, señaló Jiménez durante una conferencia de prensa en la que presentó los resultados del estudio con corte al 22 de junio.

El informe detalla que la mayor afectación económica se registró en el transporte de carga pesada e interdepartamental, con pérdidas estimadas en Bs 388,9 millones. A ello se suman Bs 142,4 millones en carga liviana y distribución, además de Bs 134,2 millones en el transporte de pasajeros. El proceso de reactivación y normalización de operaciones representa otros Bs 52,6 millones.

La cámara remarcó que Cochabamba cumple una función estratégica para la conexión vial del país, ya que articula el tránsito entre occidente y oriente. Según los datos presentados, más de 141 mil vehículos circulan diariamente por los principales corredores del departamento, lo que amplifica los efectos de cualquier interrupción.

Jiménez afirmó que la apertura de las rutas permitirá iniciar una etapa de recuperación, aunque advirtió que el restablecimiento de las actividades no será inmediato. “Nos va a llevar por lo menos tres meses restablecernos económicamente”, indicó.

Respecto a las acciones legales anunciadas por el sector, el dirigente indicó que ya fue presentada una denuncia ante el Ministerio Público. Según explicó, se entregaron videos, fotografías y testimonios para contribuir a la identificación de las personas que participaron en los puntos de bloqueo o promovieron las medidas.

Asimismo, la Cámara Departamental de transporte expresó su preocupación por la disponibilidad de combustible en el departamento. Jiménez indicó que actualmente la distribución alcanza cerca del 30% de la demanda y que se solicitó incrementar el abastecimiento hasta un 70% para facilitar la normalización del transporte y reducir las filas de vehículos en los surtidores.

Campaña

Como parte de las medidas de apoyo al sector, la Universidad Técnica Privada Cosmos (Unitepc) y Farma Elías anunciaron una campaña solidaria destinada a brindar asistencia básica y medicamentos a choferes y familias afectadas por las semanas de bloqueo.