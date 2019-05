Papa: El diablo le tiene bronca a México

El papa Francisco ofreció una explicación para la violencia y los conflictos que enfrenta México, afirmando que “el diablo le tiene bronca”, un juicio que ya había hecho hace cuatro años y que causó revuelo en uno de los países con más católicos del mundo.

“Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad”, dijo Francisco en una entrevista con la cadena local Televisa.

Sostuvo que a ello se deberían las fuertes persecuciones que los fieles católicos sufrieron en México en el pasado y que dieron lugar al surgimiento de mártires de dicha fe.

“En otros países de América (las persecuciones) no se dieron con tanta virulencia, ¿por qué en México? algo pasó ahí”, cuestionó el Papa argentino.

“Esto no es teología, habla el hombre de pueblo, como si el diablo le tuviera bronca a México, porque si no, no se explica tanta cosa”, añadió.