País: el Carnaval genera un movimiento económico superior a $us 500 millones

El Carnaval en Bolivia genera un movimiento económico que supera los 500 millones de dólares, principalmente en ciudades como Oruro, y se ha convertido en uno de los mayores impulsores del turismo interno y de la economía cultural , afirmó el viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, en entrevista con El Deber.

La autoridad explicó que el impacto económico del Carnaval no se limita a los días centrales de la fiesta, sino que se extiende durante varios meses, desde la etapa precarnavalera hasta las actividades posteriores, activando a miles de actores económicos en distintas regiones del país.

“Estamos hablando de una dinámica económica que comienza con los convites, los ensayos, la confección de trajes y bordados, y que continúa con la hotelería, la alimentación, el transporte y otros servicios”, señaló Zaratti.

Según el viceministro, Oruro concentra el mayor impacto económico, al ser sede de la festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En torno a esta celebración se activa un amplio entramado productivo que incluye a artesanos, bordadores, sastres, músicos, comerciantes, operadores turísticos y servicios.

“El Carnaval no es solo cultura e identidad, también es trabajo e ingresos”, remarcó, según ElPaís de Tarija.

Turismo interno y efecto

Zaratti destacó que el Carnaval impulsa principalmente el turismo interno, con desplazamientos masivos entre departamentos que generan un efecto multiplicador en economías locales. Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Potosí, Sucre, La Paz y Oruro forman parte de un calendario de actividades que distribuye el gasto turístico a lo largo de la temporada carnavalera.

Esta dinámica, afirmó, permite fortalecer la integración regional y posicionar al país como un destino cultural atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

Pese al elevado movimiento económico, la autoridad reconoció que aún no existen cifras nacionales consolidadas debido a la diversidad de actores involucrados y a la informalidad de muchos servicios. En ese marco, anunció que el Gobierno trabaja en iniciar procesos de medición del impacto económico, comenzando por Oruro.

Contar con datos más precisos permitirá diseñar políticas públicas orientadas a fortalecer la economía cultural y mejorar la planificación turística.

Presidente Paz

El presidente Rodrigo Paz asistirá este sábado a la tradicional entrada del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón. La información fue confirmada por la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, quien aseguró que el mandatario formará parte de la principal jornada festiva.