Celebración. El Jueves de Comadres nació en Tarija y su fin trascendía el simple festejo

El Jueves de Comadres, que inicia el tiempo más intenso del Carnaval, es una fiesta originada hace tres siglos en Tarija, casi igual que como la celebramos actualmente, y extendida ahora a prácticamente todas las ciudades bolivianas y algunas del norte argentino y del sur peruano.

“Detrás del tejido de cada canasta que se entrega hoy en la festividad de Comadres en Tarija no solo hay una tradición, sino una historia de subsistencia que se remonta casi tres siglos atrás, en lo que en ese entonces era el área rural”, asegura un artículo publicado en el sitio verdadcontinta.com y escrito por Mercedes Bluske Moscoso Jesús Vargas Villena, comunicadores e investigadores tarijeños.

Ellos entrevistaron sobre este tema al comunicador e historiador, también tarijeño, Miguel Molina Gareca, y en base a la información obtenida aseguran que “sí, las primeras noticias referidas a esta celebración en Tarija se remontan a alrededor de 1690, cuando sacerdotes jesuitas de ese entonces escribieron acerca de esa fiesta, según explica el investigador e historiador.

‘Los cronistas jesuitas ya mencionaban la fiesta de las mujeres, que justamente era en los días previos del carnaval”, refiere Molina Gareca.

El comunicador e historiador tarijeño “refiere que la festividad de las comadres en Tarija, si bien no es propia, pues existen antecedentes en diferentes regiones (de Europa), tuvo diferentes etapas que le fueron dando un toque único y singular. El evento fue tan enriquecedor que incluso se volvió un suceso de reivindicación de un género, que luego se empezó a imitar en otras latitudes.

La celebración de comadres se realiza en diferentes ciudades (de Bolivia, Argentina y Perú), pero la de Tarija tiene un matiz único, con un origen desconocido y que la hace más emocional.

Pero volvemos a la época de colonia, cuando todavía la región tarijeña se encontraba como límite de los enfrentamientos entre los indígenas que llegaban del Chaco y las tropas realistas, lo que ponía en riesgo constante a las familias que vivían en el área rural, cuyas propiedades eran saqueadas.

‘Esta fiesta de las mujeres estaba ubicada en el área rural, no en la ciudad de Tarija (…) porque básicamente, el riesgo de quedar sin madre en esta zona era más alto’, cuenta el historiador.

El fin de esta celebración era asegurarse el cuidado de los hijos si la progenitora fallecía. “En otras palabras, la mujer elegía a una comadre para que se hiciese cargo de sus hijos, en caso de que ella muriese” refieren Bluske y Vargas.

“Las madres debían tener la mayor creatividad posible para que la salvaguarda se mantenga más allá de su propia existencia y por eso crean estas alianzas, de hacer comadres efectivas”, agregan los comuncadores.

Actualmente, la celebración del Jueves de Comadres ya no tiene ese propósito, pero conserva su esencia de fiesta de mujeres y es el inicio del tiempo fuerte del Carnaval boliviano.