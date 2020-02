Fernández y el Papa hablan de Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró, tras reunirse ayer con el papa Francisco en el Vaticano, que su compatriota está ayudando mucho con la cuestión de la negociación del pago de la deuda.

“Siempre le pido ayuda porque él siempre me ayuda y sé que siempre me va a ayudar y guardo para mí lo que me dijo, pero sé que cuento con él”, contó Fernández en una rueda de prensa posterior a la audiencia con Francisco, la primera que ha mantenido con el Pontífice como presidente de Argentina.

Con esta audiencia, que duró 44 minutos, Fernández ha iniciado una gira por Europa en la que visitará también Madrid, Berlín y París.

El presidente Alberto Fernández explicó que Francisco va a hacer todo lo posible para ayudar en la cuestión de la deuda porque “él quiere mucho a los argentinos”.