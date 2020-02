OMS: El Covid-19 no conoce fronteras, razas ni etnias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que ante los nuevos brotes fuera de China que “el Covid-19 no conoce fronteras, no distingue razas o etnias y no tiene en cuenta el PIB o el nivel de desarrollo de un país”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “nos encontramos en un momento decisivo, porque vemos los ejemplos de que muchos países han conseguido hacer frente al virus y se puede contener”.

Puso como ejemplo a China, que día a día ve disminuir la cifra de contagios y muertos, Italia que ha puesto medidas de forma ágil para evitar la dispersión del virus, pese a los casos que ha importado a otros países, e Irán, con las restricciones impuestas en los viajes.

También enumeró los países nuevos que cuentan ya con algún caso identificado, como Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán y Rumania. Y al mismo tiempo recalcó el hecho de que en Bélgica, Camboya, India, Nepal, Filipinas, la Federación de Rusia, Sri Lanka y Vietnam ya no se reporten casos.

Ante esta situación, el jefe de la OMS pidió a los países que actúen “rápidamente”, preparándose para enfrentar la epidemia, incluso si aún no han registrado ningún caso.

“Mi consejo es actuar rápidamente”, dijo.

Cifras

La OMS reportó que se han registrado 82.560 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 78.630 corresponden a China y 3.664 al resto del mundo.

La OMS indicó también que se han registrado 2.747 muertos por Covid-19 en China y 57 fuera de este país, es decir, 29 y 13 más que el miércoles.

Italia y Alemania

Tres personas más murieron en Italia, lo que eleva el número de fallecidos por el peor brote de la enfermedad en Europa a 17, dijo ayer la Agencia de Protección Civil.

El número de casos confirmados ha aumentado a 650.

Alemania hará una aportación extraordinaria de 50 millones de euros a la OMS para frenar una posible expansión del coronavirus en los países menos desarrollados, informó ayer el Ministerio de Finanzas alemán.

El Papa, resfriado

El papa Francisco no acudió a la basílica de San Juan de Letrán en Roma donde tenía que asistir a la liturgia penitencial con el clero de Roma por una “leve indisposición”, informaron fuentes vaticanas. Pero, el Pontífice ha mantenido una audiencia con los miembros del Movimiento Católico Global para el Clima.

Oriente Medio

La vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia de Irán, Masumeh Ebtekar, está contagiada de coronavirus y permanece en cuarentena en su casa.

En tanto, Arabia Saudí ha suspendido temporalmente la entrada a los peregrinos a los lugares sagrados del Islam. En Japón, las escuelas públicas estarán cerradas a partir del lunes.

El número de casos de Covid-19 en el mundo aumentó hasta 82.560, de los cuales 2.813 personas afectadas fallecieron, en 50 países.

SE HUNDEN LAS BOLSAS Y BAJA EL PRECIO DEL CRUDO

AGENCIAS

Las bolsas de todo el mundo registraron fuertes caídas ayer.

Wall Street cerró con una fuerte caída de casi 1.200 puntos en el Dow Jones de Industriales, que se situó por debajo de los 26.000 en el sexto día consecutivo en rojo por el temor al coronavirus y su repercusión en la economía global.

La Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó un 4,45 por ciento (%) o 1.198,71 puntos, hasta 25.758,88; mientras el selectivo S&P 500 descendió un 4,43% o 138 puntos, hasta 2.978,39, y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, bajó un notable 4,61 o 414,30, hasta 8.566,48 enteros.

El IBEX-35, el índice de referencia del parqué madrileño, ha registrado así la segunda mayor caída del año y ha liderado las bajadas en Europa, seguida por Londres, que cedió el 3,49%; París, el 3,32%; Fráncfort, el 3,19%, y Milán, el 2,66%.

En Asia, las bolsas de Hong Kong y Shanghái han cerrado en positivo, con subidas del 0,13% y del 0,21%, respectivamente, mientras que Tokio ha bajado un 2,13% y Seúl, un 1,05%.

El crudo Brent, de referencia en Europa, bajó ayer en torno al 2,5% y acumula ya un descenso del 13% desde el pasado 20 de febrero y el Texas cedía más de un 4% y suma ya un descenso de más del 12% en lo que va de semana.