La OMS descarta que la Covid-19 pueda transmitirse a través de la comida

Redacción Central |

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró ayer que no se debe temer una transmisión del coronavirus a través de la comida, después de que China anunciara haber descubierto partículas de la Covid-19 en alimentos importados.

"No creemos que el coronavirus pueda transmitirse a través de alimentos. Si lo hemos entendido bien, China buscó el virus en envoltorios, lo comprobó con centenares de miles y sólo lo encontró en muy pocos, menos de diez dieron positivo", explicó la científica Maria Van Kerkhove, responsable de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS.

Sin embargo, "sabemos que puede quedar en la superficie durante un tiempo" y "hemos dado indicaciones, a través de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)" para que los trabajadores del sector alimentario se encuentren en seguridad en su entorno de trabajo, afirmó Van Kerkhove.

Las autoridades chinas anunciaron ayer haber encontrado partículas del virus durante un control rutinario en alitas de pollo congeladas procedentes de Brasil y en envoltorios de gambas importadas desde Ecuador.

En el aire

El virus de la Covid-19 no solo flota en el aire, sino que está allí "vivo", y además puede contagiar a una distancia mayor de 1,8 metros, según un estudio de la Universidad de Florida (UF), que primero tuvo que atrapar al patógeno sin matarlo para poder llegar a esa conclusión, explicaron a Efe el virólogo John Lednicky y la química Arantza Eiguren-Fernández.



"Si (una persona) detecta un SARS-CoV-2 viable ("vivo") en el aire, eso significa que existe el riesgo de desarrollar la Covid-19 si inhala ese aire. Hasta ahora, otros habían recogido el virus del aire, pero no pudieron cultivarlo (sin matarlo). Normalmente, se trata de un problema técnico", precisó Lednicky.



En ese sentido detalló que muchos de los virus que flotan en el aire no son viables.



"Están 'muertos' debido a la luz ultravioleta de la luz solar, o tal vez porque se secaron, o porque hay químicos en el aire que los inactivan, o una combinación de estos", subrayó Lednicky, quien lideró la investigación de UF, con sede en la ciudad de Gainesville, en el norte de Florida.



Explicó que los aparatos para atrapar las muestras de aire que se usan a menudo "dañan el virus a medida que lo recolectan, lo matan como si tuvieras una colisión" en un vehículo.



En ese sentido, la española Eiguren-Fernández, que estuvo a cargo del artefacto que logró la hazaña, detalló que los virus son bastante sensibles y frágiles.



Lednicky enfatizó que ya se sabía que el virus podía "flotar" en el aire, pero que lo importante de su investigación "es que demostramos que el virus es viable ("vivo", que puede infectar), porque un SARS-CoV-2 muerto no causará Covid-19".



"Esto es importante porque el aire que respiramos está lleno de virus (animales, humanos, vegetales, bacterianos, etc.), pero sólo los virus que pueden causar enfermedades (como el SARS-CoV-2) en los humanos son motivo de preocupación", agregó.



El experto agregó que esto demuestra que, al igual que otros virus respiratorios, como el Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS), el "pariente genético más cercano" de la Covid-19, este "puede ser infeccioso cuando flota en el aire".



Lamentó además que hay resistencia a aceptar este hecho más por "una cuestión emocional que basada en la realidad".