Las mujeres de la oposición bielorrusa recogen el premio Sájarov

Bruselas |

La oposición democrática de Bielorrusa liderada por Svetlana Tijanóvskaya recogió este miércoles en el Parlamento Europeo el premio Sájarov a la libertad de conciencia por su iniciativa para coordinar la resistencia al presidente Alexandr Lukashenko tras unas elecciones presidenciales ampliamente consideradas fraudulentas.



"Han mostrado al mundo lo que significa no rendirse. Han defendido vuestros derechos y no se han rendido, pese al dolor, el sufrimiento y el miedo. Vuestro coraje y fuerza de espíritu muestran el camino de la revolución", dijo el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en la ceremonia de entrega del premio celebrada en Bruselas.



Miles de personas llevan ya cuatro meses saliendo a las calles para protestar contra el recuento electoral de las autoridades bielorrusas, unas manifestaciones a las que el gobierno de Lukashenko ha respondido con violencia, detenciones y represión, pese a la unánime condena de la comunidad internacional.



Tijanóvskaya, que se enfrentó en los comicios a Lukashenko y estableció unos días después del Consejo de Coordinación para organizar la oposición contra el considerado como el último dictador de Europa, aseguró al recoger el galardón que el deseo de "una Bielorrusia de la que sus hijos puedan estar orgullosos" es lo que les mantiene en la lucha.



"Soy una de miles de bielorrusos que solía tener miedo. Un muro invisible de miedo se construyó sobre nosotros y nos retuvo, pero este año todo ha cambiado. Este año estamos unidos en nuestra aspiración de cambio, y unidos creemos que el muro del miedo puede destruirse ladrillo a ladrillo", afirmó la líder opositora.



En su discurso, arrancó los aplausos de la Eurocámara al mencionar uno a uno los nombres de los miembros del Consejo de Coordinación, muchos de ellos en la cárcel o en el exilio, y afirmó que el premio pertenece a los miles de bielorrusos que se han unido a su lucha.



El grupo de representantes del Consejo de Coordinación que recogió el premio, entre quienes estuvo también la activista Veronika Tsepkalo, mostró carteles para exigir la liberación de la dirigente opositora y música María Kolésnikova, en prisión desde el pasado mes de septiembre.



Tijanóvskaya, Tsepkalo y Kolésnikova han sido el trío de mujeres que han encabezado la resistencia pacífica contra Alexandr Lukashenko y mantienen su demanda de que el mandatario renuncie, se convoquen nuevas elecciones, se libere a los detenidos y presos políticos y se abra una investigación contra los responsables de la violencia policial.



El presidente del Parlamento Europeo, por su parte, aplaudió que "Bielorrusia se ha despertado y ya no se va a volver a dormir" y aseguró que la Unión Europea (UE) tiene "el deber moral" de defender esta lucha.