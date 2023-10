Daniel Noboa derrota a Luisa Gonzalez y es presidente de Ecuador

El empresario Daniel Noboa (35) se consolidó como ganador de la segunda vuelta electoral de Ecuador y se convirtió en el mandatario más joven de la historia del país. Su ventaja sobre la correísta Luisa González al 91,05 % del escrutinio oficial, es de 52,29 % frente al 47,71 % de su rival.



“Hoy hemos hecho historia, las familias ecuatorianas eligieron el Nuevo Ecuador, eligieron un país con seguridad y empleo. Vamos por un país de realidades donde las promesas no se queden en campaña y la corrupción se castigue “, afirmó Noboa tras su victoria electoral.



El candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN) obtuvo 4.891.814 votos, mientras que la candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), sumó 4.465.461.



Noboa siguió el conteo en una propiedad frente a la playa de la costera provincia de Santa Elena y González lo hizo en un hotel de Quito junto a dirigentes del correísmo.



Noboa se convierte en el presidente electo más joven de la historia de Ecuador, con 35 años, y privará a González de ser la primera mujer ecuatoriana en ganar unas elecciones presidenciales.



En esta votación concurrieron el 88,33 % de los más de 13,4 millones de ecuatorianos que estaban convocados a las urnas para escoger al sucesor del actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, y completar el periodo 2021-2025, que el gobernante no culminará al haber aplicado en mayo el mecanismo de la “muerte cruzada”.



Con esa acción, Lasso optó por dejar el cargo antes de tiempo y forzar este proceso electoral extraordinario, al disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por la oposición que lideraba el correísmo, cuando esta se aprestaba a votar su destitución como paso final de un juicio político donde se le acusaba de presunto peculado, cargo que él rechaza.



Así, el ganador de estos comicios dirigirá el Gobierno de Ecuador apenas unos 15 meses, pues se estima que asumirá el mando en diciembre y lo ostentará hasta mayo de 2025, con la posibilidad de reelegirse en los comicios de este año, donde se recuperará el calendario electoral del país.



Quien gane asumirá un país sumido en una profunda crisis de inseguridad y la ola de violencia del crimen organizado en la que se produjo el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a la salida de un mitin a once días de la primera vuelta, celebrada el 20 de agosto.



A ello se suma una delicada situación económica, con un déficit creciente debido a los menores beneficios de la exportación de petróleo, uno de los principales pilares de la economía ecuatoriana.

Luisa Gonzalez reconoce su derrota



La candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, reconoció ayer el triunfo de su contrincante Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), electo nuevo presidente de Ecuador.González se pronunció a pocas horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hiciera oficial los resultados de los comicios generales de este domingo, donde Noboa alcanzó el 52,29 por ciento de los votos con el 92 por ciento de las actas escrutadas. “Al candidato ahora presidente electo Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia”, dijo la candidata rodeada de seguidores en Quito.