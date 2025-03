El Papa agradece desde el hospital las oraciones por su recuperación: "Me siento sostenido por todo el pueblo de Dios"

El Papa Francisco ha agradecido desde el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde el 14 de febrero, las oraciones por su recuperación y la atención médica recibida: "Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por todo el pueblo de Dios".



Así lo ha indicado el Papa este domingo en el discurso que ha dejado escrito para el Ángelus, publicado por el Vaticano, en el que también ha instado a continuar orando por la paz.



"Gracias a todos. Yo también rezo por vosotros. Y rezo sobre todo por la paz. Desde aquí la guerra parece aún más absurda. Rezamos por la atormentada Ucrania, por Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, Kivu", ha asegurado el Pontífice.



El Papa ha agradecido a Dios por "darle la oportunidad de compartir en el cuerpo y en el espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren" y ha añadido que siente en el corazón la "bendición" que se esconde dentro de la fragilidad. "Precisamente en estos momentos aprendemos aún más a confiar en el Señor", ha señalado.



Estas palabras del discurso del Ángelus de este domingo llegan después de que el Papa Francisco haya pasado una noche "tranquila" y siga descansando, tras la crisis aislada de broncoespamos del pasado viernes.



El Pontífice, según el comunicado médico del sábado, alternó la ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo siempre una buena respuesta al intercambio gaseoso. Si fiebre, Francisco no presentaba leucocitosis y sus parámetros hemodinámicos se han mantenido estables.



Además, el Papa seguía alimentándose por sí mismo y realizaba regularmente fisioterapia respiratoria "colaborando activamente". Vigilante y orientado, el Papa Francisco recibió este sábado la Eucaristía y rezó durante unos veinte minutos en la capilla.