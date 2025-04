Aranceles de Trump impuestos a China ascienden al 145 %

Los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto a China ascienden en total al 145 %, según cadena confirmó la Casa Blanca a la CNBC.

La Presidencia estadounidense publicó ayer la enmienda que recoge el incremento de los gravámenes a Pekín hasta el 125 % anunciado ayer.

Un funcionario confirmó a la cadena que este arancel se suma al del 20% que existía desde antes de que el republicano iniciara una guerra comercial con casi todos los países del mundo el pasado 2 de abril.

China es el único país al que el magnate neoyorquino dejó fuera de la tregua de 90 días decretada ayer mientras prosigue las negociaciones con sus socios comerciales.

Según Trump, Pekín mostró una “falta de respeto a los mercados”. Antes de este último incremento, el gigante asiático ya cargaba con un gravamen del 104 % y había activado aranceles contra Estados Unidos para igualar esa cifra.

Réplica

Los nuevos aranceles del 84% anunciados por China sobre las importaciones de mercancías estadounidenses han entrado en vigor ayer como respuesta a los aranceles adicionales “recíprocos” impuestos por Estados Unidos al gigante asiático.

Las autoridades de China han subrayado que Estados Unidos se dirige al “fracaso” con sus políticas arancelarias ante la falta de apoyo de la comunidad internacional y ha amenazado con “luchar sin miedo” y “hasta el final” en caso de que sea necesario.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de esa nación, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que en este tipo de guerras “no hay ganadores ni perdedores”.

“China no quiere luchar, pero no teme hacerlo. No vamos a sentarnos tranquilamente a observar cómo los intereses y derechos legítimos de la población china son socavados”, señaló el representante del gobierno de la nación asiática.

La UE congela contraofensiva

Europa también pulsa el botón de pausa y contiene el aliento. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado ayer que la UE aplazará 90 días los aranceles contra Estados Unidos que había decretado como respuesta a los gravámenes del presidente Donald Trump al acero y al aluminio, que debían entrar en vigor la semana que viene.

“Queremos dar una oportunidad a las negociaciones”, ha explicado la alemana tras una primera consulta con los Estados miembros tras la pausa de 90 días que determinó Trump.