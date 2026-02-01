Israel veta a Médicos sin Fronteras en Gaza

Publicado el 01/02/2026 a las 10h25
La organización humanitaria tendrá que cesar sus actividades en la Franja el 28 de febrero. La ONG no entregó la preceptiva lista de empleados palestinos por no haber obtenido "garantías necesarias" para su seguridad.

Israel anunció este domingo que Médicos Sin Fronteras (MSF) tendrá que cesar sus actividades en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero. El Ministerio de la Diáspora israelí, encargado del registro de las organizaciones humanitarias, anunció que dará por terminadas las actividades de MSF en el territorio palestino por no haber entregado la lista de sus empleados palestinos, una obligación "aplicable a todas las organizaciones humanitarias que operan en la región".

"Ayuda humanitaria, sí. Ceguera en materia de seguridad, no. Lamentablemente, MSF vuelve a demostrar una falta de transparencia y a actuar motivada por intereses irrelevantes", dijo el ministro Amichai Chikli en el comunicado. En diciembre, el Ministerio había indicado que prohibiría a 37 organizaciones humanitarias, entre ellas MSF, operar en Gaza a partir del 1 de marzo por no haber proporcionado información detallada sobre su personal palestino. Según el ministerio israelí, dos empleados de MSF tenían vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás y su aliado la Yihad Islámica, algo que la ONG niega categóricamente.

Hoy, el Ministerio declaró que MSF se comprometió a principios de enero a compartir la lista pero que, "pese a su compromiso público, la organización se abstuvo" de entregarla. "Posteriormente, MSF anunció que no tenía intención de iniciar el proceso de registro, en contradicción con sus declaraciones anteriores", añadió el Ministerio.

Más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza

En un comunicado publicado el viernes, MSF había indicado que aceptó en enero, como medida "excepcional", compartir una "lista parcial" de los nombres de miembros de su personal palestino e internacional, "supeditada a compromisos claros respecto a su seguridad". "Pese a estos esfuerzos reiterados, en los últimos días ha quedado claro que no era posible ningún diálogo con las autoridades israelíes para obtener las garantías necesarias", añadió MSF, que decidió en consecuencia no compartir la lista.

Al menos 579 trabajadores humanitarios han muerto en la Franja de Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva el 7 de octubre de 2023, como represalia por el ataque terrorista de las milicias del enclave en su territorio, que se cobró la vida de unas 1.200 personas. De los trabajadores humanitarios muertos, 380 eran hombres y 189 mujeres, según el registro de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). A pesar del alto el fuego, los ataques han continuado al menos hasta ayer mismo.

