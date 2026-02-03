Otra tormenta de nieve castiga al este de EE. UU. con nieve, viento y lluvias

El este de Estados Unidos enfrenta dos nuevas rondas de nieve y lluvias intensas que afectan a millones de personas entre el 3 y el 7 de febrero, en una temporada invernal marcada por cortes de energía, daños en la infraestructura y un aumento de riesgos en el transporte y la vida cotidiana. El sistema impacta desde el Valle de Ohio hasta el Atlántico Medio y el Noreste, mientras que en el sur del país las lluvias contribuyen al deshielo tras una tormenta de hielo previa, según reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

De acuerdo con el NWS, se mantienen avisos de clima invernal en zonas de Indiana, Ohio, Virginia Occidental, Pensilvania, Tennessee y Carolina del Norte, donde se esperan acumulaciones de nieve de hasta 7,5 centímetros (3 pulgadas) y precipitaciones que pueden incrementar el riesgo de accidentes viales. Las autoridades informaron que la segunda ronda de precipitaciones, prevista para el final de la semana, podría estar acompañada por ráfagas de viento de hasta 65 km/h (40 mph), lo que aumentaría la dificultad para circular y la posibilidad de cortes adicionales en el suministro eléctrico.

Durante la semana anterior, una tormenta de hielo dañó la infraestructura eléctrica y provocó interrupciones del servicio para decenas de miles de residentes en Mississippi y Tennessee, de acuerdo con datos reportados por el NWS. El organismo indicó que, aunque las lluvias recientes aceleran el proceso de deshielo, persisten zonas aisladas sin suministro eléctrico y continúan los trabajos de reparación en áreas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activos más de una decena de avisos y alertas por nieve, hielo y vientos fuertes desde el sur de Indiana hasta el noreste del país. Las autoridades destacan el riesgo de acumulaciones de nieve de hasta 7,5 centímetros (3 pulgadas) en sectores del Valle de Ohio, el Atlántico Medio y la región Noreste, con valores superiores en áreas elevadas de los Apalaches. Según el NWS, "la presencia de hielo residual sobre rutas y aceras incrementa la probabilidad de incidentes viales y caídas peatonales". La agencia recomienda limitar los desplazamientos y consultar los canales oficiales antes de planificar viajes por carretera.

En el sur, las lluvias previstas para Tennessee y Carolina del Norte pueden favorecer el deshielo, pero también elevar el riesgo de inundaciones urbanas temporales y crecidas en ríos y arroyos, detalló el NWS en su reporte matutino del 3 de febrero. La situación es monitoreada por equipos de emergencia ante la posibilidad de eventos súbitos.