Papa León XIV: "Nos estamos acostumbrando a la violencia"

El papa León XIV llamó este domingo a "elegir la paz" y denunció la indiferencia ante las guerras, en su primer mensaje de Pascua, marcado por el conflicto en Medio Oriente.

Desde Timor Oriental hasta España, pasando por Jerusalén y Líbano, los católicos de todo el mundo celebran esta fiesta que conmemora la resurrección de Cristo, empañada por la guerra contra el régimen islámico de Irán.

En el Vaticano, en una plaza de San Pedro adornada con miles de flores y bajo un sol radiante, León XIV celebró la misa de Pascua por primera vez desde su elección en mayo de 2025, en un ambiente festivo, acompañado de trompetas y cantos litúrgicos.

"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos", así como a sus "consecuencias económicas y sociales", expresó el sumo pontífice durante su tradicional bendición urbi et orbi (a la ciudad y al mundo).