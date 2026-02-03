Trump habla de acuerdo con el Gobierno de La Habana que niega diálogo en ese sentido

El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló el domingo que inició conversaciones con las autoridades de Cuba y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos en que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela Nicolás Maduro.

El Gobierno de La Habana indica que Cuba y EEUU mantienen contactos, pero estos aún no han dado lugar a un diálogo formal.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades de la isla.

“Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba”, declaró el presidente a periodistas en su residencia en Florida. “Ya veremos qué pasa”, añadió, pero “creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”.

“Cuba es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla”, dijo.

El Gobierno cubano acusa a Trump de querer “asfixiar” a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las gasolineras.

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, declaró ayer a la prensa internacional que ambos países intercambiaron mensajes y comunicaciones a través de sus respectivas oficinas diplomáticas, pero sin que se haya inaugurado una mesa de negociación formal.

Según el diplomático, Washington es consciente de que La Habana está “lista para iniciar un diálogo serio, significativo y responsable”, aunque actualmente no existe una discusión estructurada.