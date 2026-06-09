Perú: Sánchez voltea el resultado y supera a Keiko en el balotaje

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, toma la delantera en la segunda vuelta electoral, de acuerdo con el más reciente avance de resultados difundido ayer por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Al 94.87% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori por 35,732 votos. Juntos por el Perú registra 8,862,310 votos válidos, mientras que Fuerza Popular alcanza 8,826,578 votos válidos. Del total de actas, el 94.87% ha sido contabilizado y el 96.52% procesado por la ONPE, mientras que el 3.48% restante se encuentra pendiente.

La diferencia entre los votos obtenidos por ambos aspirantes es corta y se espera que la ONPE dé a conocer los resultados finales al 100% cuando la totalidad de actas haya sido validada por las autoridades electorales.

Ayer, se dieron a conocer los primeros resultados del extranjero, por lo que las cifras oficiales podrían variar en las próximas horas. De acuerdo con la normativa electoral vigente, el ganador de la segunda vuelta (es decir, quien resulte presidente electo) será el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos, sin importar el número de votos de diferencia.

Grecia Rentería, vocera del JNE, indicó en conferencia de prensa que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará a mediados de julio, una vez que concluyan los procesos de resolución de actas observadas y las eventuales audiencias de recuento de votos.

La funcionaria explicó que las actas observadas serán trasladadas inicialmente desde las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) hacia los jurados electorales especiales (JEE) de cada jurisdicción, donde se realizará el cotejo correspondiente. Si las observaciones no pueden ser resueltas en esta etapa, se dispondrá el recuento de votos mediante audiencias públicas. “A mediados de julio es la proclamación de la segunda vuelta”, expresó.

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

Fujimori disputaba su cuarta intentona de lograr la Presidencia y ha ganado en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en las zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.