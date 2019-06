Trabajadores de Sabsa ratifican protestas por el retroactivo salarial

La fiscal Faridy Arnés señaló que el abogado Jhasmani Torrico, en su declaración ampliatoria, mencionó 57 nombres de jueces y fiscales que estarían implicados en su consorcio, sin embargo no presentó... Ver más Confirman que Jhasmani implicó a 57 autoridades judiciales y fiscales, pero sin pruebas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 679,5 kilos de cocaína camuflada en dos cargamentos de madera enviados a Bélgica por la organización de Enrique Villarreal,... Ver más Secuestran más de 600 kilos de cocaína enviada a Bélgica en carga de madera

La fiscala antidrogas de Paraguay, Lorena Ledesma, señaló que resultado de la información de inteligencia de su país, tras la detención de más de 10 personas y una avioneta con 302 kilos de droga,... Ver más Fiscal Ledesma: información de inteligencia de Paraguay permitió captura de narcos en Beni