Evo Morales insta a la OEA a preocuparse de inmigración en vez de Venezuela

El atacante Richarlison quedó fuera del duelo que disputará Brasil ante Paraguay, esta noche en Porto Alegre por... Ver más Richarlison es baja por paperas; vacunarán a los jugadores de Brasil

"Mi cuerpo ya no aguanta más", manifestó y señaló que no tenía planeado su alejamiento, pero que sus cuatro cirugías de... Ver más Alex da Silva: He decido retirarme, mi cuerpo no aguanta más

En un gran partido el boliviano Hugo Dellien impuso su juego en el Challenger de Milán y dejó en el camino al argentino... Ver más Dellien elimina al argentino Olivo y avanza a cuartos en el Challenger de Milán