Aprehenden a chofer de flota por accidente que dejó 4 muertos

El chofer Primo C. fue remitido al Ministerio Público después de que la flota (Danubio) que conducía se embarrancara ayer, en la madrugada, en la carretera Cochabamba-Oruro, dejando cuatro personas fallecidas y 23 heridas, según el informe oficial de la Unidad Operativa de Tránsito.

La hipótesis que maneja la Policía es que la causa del accidente fue que el conductor se durmió producto del cansancio.

En declaraciones a ATB, Primo C. dijo que un vehículo pequeño invadió su carril y lo obligó a esquivarlo. Esto —según su versión— provocó el choque con la baranda de seguridad y luego el embarrancamiento de más de 40 metros. “En ningún momento me escapé, tampoco estaba en estado de ebriedad o exceso de velocidad. Yo he venido de la ciudad de Oruro, a las 7 de la noche estaba en Cochabamba, entonces he descansado y a las 11:30 he salido de aquí”, dijo el chofer, que es investigado por homicidio en accidente de tránsito.

Investigación

El director de Tránsito, Jhony Corrales, informó que se trata de un conductor asalariado que habría partido de la ciudad de Oruro en horas de la tarde y en horas de la noche estaba retornando a la misma ciudad.

“Estamos coordinando con la ATT para tener todos los detalles”, señaló Corrales para establecer sanciones de acuerdo a las responsabilidades que se identifiquen .

Las cuatro personas fallecidas (mujeres) fueron trasladadas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); mientras que los heridos fueron derivados a varios centros médicos de la ciudad de Oruro y otra parte al hospital Viedma, y nosocomios de los municipios de Vinto y Quillacollo.

UN ESTUDIANTE FALLECIDO Y 3 HERIDOS

Un accidente de tránsito registrado en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, a la altura del municipio de Villa Tunari, dejó el saldo de un estudiante de 12 años fallecido y otros tres de 7, 10 y 12 años heridos.

Según el reporte de radio Fides, el accidente fue protagonizado por una trimoto conocida como “torito” que trasladaba a los estudiantes y chocó contra un camión.

El conductor de la trimoto quedó herido y fue identificado como Wilson Fernández, de 39 años. El motorizado pertenecía a la empresa Trans 7 de Junio de Villa Tunari. Se presume que el accidente se produjo por imprudencia de ambos conductores.