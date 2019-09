Persisten 34 incendios en bosque chiquitano a causa de los chaqueos

La Fiscalía General informó ayer que, en cumplimiento a la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, diseña un nuevo Sistema Electrónico de Gestión de Causas Penales denominado Justicia Libre (JL.1) Ver más Ministerio Público aplicará nuevo sistema electrónico “JL.1”

El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, informó que unos 17 mil profesionales del sector carecen de beneficios laborales y están al margen de la Ley... 17 mil trabajadores en salud no tienen beneficios laborales

El V Congreso de las Plataformas Ciudadanas realizado en La Paz concluyó en ratificar el rechazo a la candidatura del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, al ser considerada... Plataformas del 21F ratifican rechazo a binomio del MAS y convocan a participar de cabildos