Defensoría reporta cinco muertos durante enfrentamientos en Sacaba

El enfrentamiento en Sacaba, entre cocaleros del trópico de Cochabamba y las fuerzas del orden, en el puente Huayllani a la altura del kilómetro 10 de la avenida Villazón, dejó cinco personas muertas, varios heridos y arrestados, según informó el delegado de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox.

La batalla entre ambos bandos duró aproximadamente dos horas. La Policía denuncio que los cocaleros llegaron a esta manifestación con armas de fuego, dinamitas, bombas molotov, bazucas caseras y diferentes explosivos.

"El objetivo de ellos (los cocaleros) es llegar a la capital cochabambina para manifestar su desacuerdo contra la presidenta Jeanine Añez. No es un movimiento pacífico, porque si fuera pacífico no portarían ese tipo de armas, que son impactadas contra todo lo que encuentran a su paso", informó el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, a tiempo de asegurar que no se usaron armas letales.

El uso de dinamitas por parte de los manifestantes habría provocado heridos en su mismo bando, según la autoridad policial.

En este hecho de violencia, también varios se registraron decenas de heridos con diferentes niveles de gravedad que fueron trasladados al hospital México de Sacaba y el hospital Viedma, en la ciudad de Cochabamba; y más de 100 personas fueron detenidas.

Tanto policías, periodistas como cocaleros fueron heridos esta tarde, durante aproximadamente dos horas de conflicto que se dio cuando un grupo de cocaleros del trópico intentó avanzar hacia la plaza principal 14 de Septiembre, tratando de esquivar el cordón policial y militar que actuaba como contención.

Uno de los detenidos portaba una escopeta, aunque la persona negó que el arma sea suya.

Entre el grupo de detenidos se encuentra, el exasambleísta del MAS, Marco Carrillo, quien negó estar relacionado con el hecho y dijo que como no había paso "fue a dar la vuelta".

Los detenidos fueron remitidos las oficinas de la UTOP.

Una multitudinaria marcha de cocaleros del trópico que tenía la intención de ingresar hasta el centro de la ciudad se detuvo en el puente Huayllani a la altura del kilómetro 10 sobre la avenida Villazón, ante el control policial y militar que evitaba el avance de este multitudinario grupo.

Las negociaciones del comandante de la Policía departamental, Jaime Zurita, no lograron disuadir a los manifestantes que por la fuerza insistían en su avanzada.