Roces entre Camacho, Pumari y Mesa avivan escenario preelectoral

Aún no se ha aprobado la convocatoria y los posibles postulantes ya encendieron el escenario preelectoral. Por una lado, el binomio que lidera Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), apuntó al Gobierno transitorio por parcializarse con la probable candidatura del líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho y del potosino Marco Pumari, mientras este último aseveró que el expresidente Mesa “ya cumplió su ciclo”.

Aunque Camacho y Pumari no confirmaron aún su candidatura, ambos líderes cívicos cumplen una intensa agenda en varias ciudades del país. El cruceño ayer estuvo en Cochabamba y el potosino, en Tarija. Mesa, por su parte, sí confirmó que volverá a postular junto a Gustavo Pedraza.

Estas probables candidaturas se pelean el voto opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, quien se asiló en México luego de la crisis desatada por el fraude electoral del 20 de octubre.

El asesor legal y excandidato a diputado por CC Carlos Alarcón aseguró que el Gobierno transitorio perdió su “credibilidad” después de que el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, haya expresado su respaldo a una probable candidatura presidencial de Fernando Camacho.

“El Ministro de la Presidencia promueve la candidatura presidencial de Camacho en una entrevista con un medio de comunicación. Con ello, el Gobierno provisional deja de lado la neutralidad en el próximo proceso electoral y pierde una de las bases más importantes de su legitimidad”, señaló Alarcón a través de su cuenta de Facebook.

Justiniano, en una entrevista televisiva, señaló que “yo soy el que le está convenciendo (a Camacho) de que se haga candidato. Es el momento histórico, no podemos dejar desaprovechar los momentos históricos”.

Pumari visitó ayer Tarija para reunirse con organizaciones de esa región y conformar una agenda de comités cívicos del sur. El líder potosino aseguró que se valora el aporte de Mesa en la recuperación de la democracia, pero aseveró que el excandidato “ya cumplió su ciclo”.

“Carlos Mesa, no vamos a desconocer en ningún momento el rol que ha cumplido, pero ya cumplió y necesitamos que él entienda que el voto que ha obtenido no ha sido solamente por su programa y su propuesta; ha sido el voto del descontento, era la posibilidad de sacar a Evo de palacio. No se dio y ya cumplió su ciclo. Pero es necesario conversar con todos los actores, no vamos a desmerecer lo que ha hecho, porque seríamos miopes al excluir a los que han hecho algo por Bolivia”, indicó.

Edwin Herrera, de Sol.Bo, aliado de Mesa, dijo que harán “un esfuerzo notorio para generar unidad”, aunque admitió que hay “coincidencias y también diferencias” con el cívico cruceño.

El debate preelectoral gira en torno a si es necesario o no la unidad de todas las fuerzas que se oponen al MAS para evitar el retorno del partido de Evo Morales.

Al respecto, el dirigente político de Unidad Nacional, Jaime Navarro, alentó la existencia de un “escenario democrático y plural”, es decir, que la ciudadanía “pueda elegir entre varias propuestas” y la que tenga mayor apoyo sea la que dirija el destino del país.

Luis Fernando Camacho visitó ayer Cochabamba para participar del cabildo por la paz y la unidad de Bolivia.

CAMACHO SE REÚNE CON LA ZONA SUR

El cívico Luis Fernando Camacho llegó ayer a Cochabamba, donde participó del cabildo por la paz y unidad de Bolivia, en la plaza de las Banderas.

En el acto, Camacho aseveró que se reúne con sectores de la zona sur de la ciudad para llegar a una pacificación total de la región, luego de los enfrentamientos entre ciudadanos de ambas zonas por la crisis electoral. Camacho prometió que, en 20 días, las zonas sur y norte realizarán un cabildo de unidad. El cabildo contó con la participación de la Resistencia Juvenil Cochabamba, médicos, transportistas y grupos musicales. El MAS realizó también un cabildo en la plaza principal, en rechazo a la presencia de Camacho.