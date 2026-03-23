Loza lidera la Gobernación, pero aún se perfila una posible segunda vuelta en Cochabamba

Con el 94% de actas computadas del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leonardo Loza se consolida en el primer lugar en la carrera por la Gobernación de Cochabamba con el 39,3% de los votos.

Pese a la ventaja, los datos preliminares indican que Loza aún no alcanza los márgenes necesarios para evitar una segunda vuelta.

Normativa

La normativa electoral establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. De mantenerse la tendencia, Cochabamba podría definir a su próximo gobernador en un balotaje previsto para el 19 de abril.

Tras conocerse los resultados, Loza se presentó ante los medios acompañado por el expresidente Evo Morales y dirigentes sociales, destacando su victoria parcial, aunque sin profundizar sobre una eventual segunda vuelta.

Por su parte, Rodríguez afirmó que aguardará los resultados oficiales, pero se mostró confiado.

"Creemos que hemos hecho un buen trabajo. Si hay segunda vuelta, consideramos que vamos a ganar", sostuvo.

Alcaldía de Cochabamba

En paralelo, en la elección por la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa lidera con el 46,9%, seguido por Carlos Zabaleta con 20,1%, según el 98% de resultados preliminares, consolidando su ventaja para la reelección.

El panorama electoral en el departamento aún se mantiene abierto, a la espera de los resultados oficiales que definirán si habrá o no segunda vuelta en la Gobernación.