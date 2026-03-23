Vecinos de la Villa Moscú, en el norte, denuncian nueva urbanización en el Tunari

Los vecinos de Villa Moscú señalaron presuntas irregularidades en la aprobación de construcciones en el proyecto de una urbanización en la zona de Aranjuez. Indicaron que las edificaciones están dentro del Parque Nacional Tunari y afirmaron que los terrenos no cuentan con las condiciones y protocolos.

Uno de los integrantes de la Comisión para el caso de la urbanización, Ramiro Nogales, anunció que este proyecto abarca desde la calle Los Sauces hasta la calle Eudoro Galindo y remarcó a las autoridades que es un deber socializar previamente con los vecinos antes de alguna construcción en la zona.

El vecino detalló que entre julio y agosto del año pasado se movilizó maquinaria de la alcaldía a este sector en horas de la madrugada generando indignación de los vecinos y que en febrero de esta gestión volvieron a ingresar en la parte norte con más intensidad.

Otra integrante de la comisión, Leonila Galindo, afirmó que los vecinos exigieron la licencia ambiental y el derecho propietario, señalando irregularidades en los trámites y confirmó que recurrieron al juzgado agroambiental porque es una zona de riesgo.

“Jamás la alcaldía ha venido y nos ha dicho, se va a realizar este proyecto, cuáles son los beneficios, cuáles son los perjuicios, cual es el plan de mitigación, cuál es el plan de protección”, reclamó la vecina al indicar que se hará seguimiento a una resolución emitida por una juez en la que se reconoce que existe daño ambiental.