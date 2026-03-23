Fiesta democrática Cochabamba acudió a las urnas masivamente

La Cochabamba vivió ayer una fiesta democrática marcada con una gran asistencia a los recintos electorales habilitados para las elecciones subnacionales 2026, en la que se eligieron a nuevas autoridades locales, departamentales e indígenas.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba informó que en la jornada electoral más de 1,4 millones de votantes estaban convocados para elegir a 389 autoridades departamentales y municipales.

Gran parte del éxito se debió al trabajo de los jurados electorales, ciudadanos que administraron el proceso desde las 6:00 hasta las 18:00 horas o más por el cierre de las mesas y tomando en cuenta que en la mayoría de los municipios se tenían entre cinco y 10 candidatos. A ello se suman los candidatos para Gobernador que en esta ocasión llegaron a 10 aspirantes.

El operativo de las elecciones se respaldó en el despliegue de 37.104 jurados para atender 6.194 mesas de sufragio y 835 recintos electorales distribuidos en el territorio departamental.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de incidentes como el que se registró en la unidad educativa Jaime Escalante, donde una persona de la tercera edad rompió un ánfora de votación en la mesa número cinco y agredió a una mujer presente en el recinto.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho habría sido protagonizado por el mismo individuo en anteriores procesos electorales, constituyéndose en un comportamiento reiterado.

Los policías trasladaron al responsable a la Estación Policial Integral (EPI) de Coña Coña, donde se dispuso su arresto por ocho horas como medida inmediata. Autoridades electorales informaron que el incidente fue controlado oportunamente y no afectó el desarrollo de la votación.

En tanto, en el resto de los recintos electorales, la jornada se desarrolla con normalidad y una alta participación ciudadana.

El comercio de alimentos y frutas también se intensificó en las puertas de los recintos electorales, donde la población acudió, ayer.