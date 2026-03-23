Día del Mar: autoridades encabezan actos en La Paz y el presidente Paz participa en conmemoración en Puerto Quijarro

En conmemoración al Día de la Reivindicación Marítima, autoridades del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana participan de los actos especiales preparados por la fecha en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz; mientras, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, estará en la Base Naval Tamengo de Puerto Quijarro.

"Este es un día que recordamos actos heroicos de nuestros héroes que pelearon las costas del Pacífico para nuestro país. Estamos muy honrados de poder estar acá para rendirles un homenaje", aseveró la ministra de Salud, Marcela Flores, en contacto con Bolivia TV.

Con la presentación de ofrendas florales de parte de las autoridades nacionales ante los restos de Eduardo Abaroa y un pequeño desfile, se rindió el homenaje a los próceres que participaron en la Guerra del Pacífico en 1879.

Flores indicó que el mejor homenaje es trabajar por la patria y comprometerse con un trabajo transparente.

Paralelamente, el Presidente de Bolivia estará presente en la Base Naval Tamengo, ubicado en el municipio de Puerto Quijarro, frontera con Brasil, donde se realizará el acto especial denominado "Expresión del Poder Marítimo del Estado Boliviano".

"Nuestro presidente Rodrigo Paz estará en Puerto Quijarro, otra de las entradas que tiene nuestro país para poder integrarse con el océano Atlántico hasta el océano Pacífico", destacó el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares.

Entre tanto, en el Regimiento de la Policía Militar en Cochabamba se izó la bandera y entonó el himno a Abaroa. La semana pasada se adelantaron los actos protocolares debido a las elecciones subnacionales.