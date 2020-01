López: Las FFAA no necesitan permiso para entrar al trópico

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseguró ayer que las Fuerzas Armadas (FFAA) no necesitan pedir permiso a nadie para ingresar al trópico de Cochabamba, en referencia a las protestas que causó el ingreso de un contingente militar a esa región, para hacer prácticas de paracaidismo.

“Nadie nos puede decir que tenemos que avisar, comunicar, es un atrevimiento. Nosotros no tenemos por qué pedir permiso a nadie y no lo vamos a hacer nunca. No es así, estamos simplemente cumpliendo con una labor táctica, estratégica, del final de un curso de paracaidismo, nada más”, manifestó en La Paz.

López aseguró que el Chapare no es un “mini-Estado”, por lo que —aseveró— todos tienen derecho a ir a la zona sin necesidad de pedir permiso.

La polémica se inició por el ingreso al trópico de ocho buses escoltados por tres vehículos blindados tipo tanqueta, movimiento que generó tensión en los pobladores de esa región, que se mantiene leal al expresidente Evo Morales.

Las FFAA explicaron que la tropa es parte de un curso de oficiales que hace pruebas de paracaidismo, labor que se realiza desde hace al menos tres años en estas fechas.

El ingreso fue visto como una “provocación” por los cocaleros. El dirigente Leonardo Loza denunció una “militarización” de la zona por parte del Gobierno transitorio, ante las movilizaciones que el sector convocó para el 22 de enero.

La representante de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba (Fecamtrop), Segundina Orellana, aseveró que con estas acciones “el Gobierno de facto quiere provocar y convulsionar echando la culpa a las organizaciones”.

INTIMIDACIÓN Y PROVOCACIÓN

El dirigente Leonardo Loza aseveró que el ingreso de militares “es un acto de provocación, insulto, intimidación. Si nos matan, nos matarán; si nos persiguen, nos perseguirán, y si nos encarcelan, nos encarcelarán. No hay ningún miedo”.

La dirigente de las mujeres campesinas de esa región, Segundina Orellana, dijo que la movilización de militares es antidemocrática.

“Eso no es democracia; es intimidación. Nosotros somos libres y podemos concentrarnos”, dijo.

TRÓPICO ACEPTA ERRADICACIÓN, PERO PIDEN RESPETO A DDHH

REDACCIÓN CENTRAL

La dirigencia del trópico de Cochabamba aseguró que no pondrá trabas a las tareas de erradicación de coca excedentaria que deberán comenzar este 20 de enero, pero exigió que se respete los derechos humanos y no se amedrente a los pobladores.

El dirigente de la Federación Chimoré y miembro de la directiva de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, aseveró que “nosotros aceptamos. Si quieren ingresar desde el 20 de este mes, no tenemos por qué atajarnos, pero siempre vamos a pedir que no sean arbitrarios y violentos. La coca excedentaria e ilegal siempre va a ser combatida”, aseguró Loza.

El ministro de Defensa, Luis López, señaló que las tareas de erradicación comenzarán el 20 y que él en persona estará presente en el trópico.

Loza dijo que no se reunirán con el Ministro “de facto”, pero que no entorpecerán las labores de erradicación, pues ése es el compromiso de los productores de coca desde hace varios años.

“Si van a entrar de manera transparente a trabajar, pueden entrar cualquier rato”, aseguró.

La erradicación también comenzará en la región de los Yungas de La Paz, confirmó el dirigente de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), José Luis Coaquira.

El dirigente aseveró que no habrá ningún problema en esa región y que las tareas de erradicación se están coordinando con las regionales.