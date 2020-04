¿Se debe ampliar la cuarentena?, la ciudadanía se pregunta

¿Es necesario ampliar la cuarentena? La interrogante ronda en la mente de más de 11 millones de bolivianos que se aprestan a vivir un feriado de Viernes Santo dentro de otro "feriado", sin salir de casa, en un intento de frenar la Covid-19, que en Bolivia ya ha cobrado 19 vidas y hay 264 casos confirmados.

En Cochabamba, según un sondeo realizado por este medio en distintas zonas de la ciudad, unos depositan esa decisión en el Gobierno, eso sí, basado en estadísticas transparentes; otros afirman que sí o sí es necesario ampliar el aislamiento dada la indisciplina de una parte de la ciudadanía que ha hecho caso omiso a la prohibición de quedarse en casa. Mientras tanto, autoridades del Gobierno han anunciado que comunicarán tal decisión los primeros días de la siguiente semana, asumiendo que esta medida culminaría el miércoles 15 de abril.

"Se debe ver cómo están los casos en todo el país, pero deben ser las autoridades del Gobierno las que tomen la determinación final”, señala el Sgto. Eduardo W. P., desde su puesto de seguridad de uno de los bancos situados en El Prado.

sondeo_2.jpg La ciudad de Cochabamba. Los Tiempos

"Es una pregunta muy difícil, pero lo que debe primar es el cuidado de la salud de la población por parte de las autoridades”, expresa por su lado Rafael Via Reque, un docente jubilado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), de 75 años, que responde mientras carga bolsas de alimentos en ambas manos, en la plaza de Las Banderas.

"Pienso que es el Gobierno quien tiene que determinar cuál es el tiempo necesario, dependiendo de los recursos que tenemos para la salud", responde Paola López, estudiante universitaria.

Que se amplíe

Con la imagen de la virgen María en su acera y a modo de aguardar la bendición anunciada por parte de la Iglesia Católica, sentada junto a su mamá en la acera de su vivienda ubicada en la avenida Libertadores, la abogada Rosmery Rivero señala: "Creo que podríamos aguantar unos 15 días más, porque es muy necesario".

Similar criterio comparte la estudiante, Luz Mendoza: "Creo que es necesario (ampliar la cuarentena), porque estamos viendo que hay más cantidad de infectados a pesar del aislamiento".

«Por la inconciencia de la gente, yo creo que se debe ampliar unos 10 o 15 días más», asegura tajante Gabriela Aguilar, bioquímica que atiende su farmacia en la zona del estadio Félix Capriles.

Desde su vivienda situada en la zona del parque Mariscal Santa Cruz, la doctora Karen Vargas Zapata manifiesta: «Sí, se debería ampliar, porque aún están aumentando los casos de Covid-19 y todavía la población está en peligro».

«Sí, es necesario porque los casos están aumentando en los distintos departamentos. Debe haber una cuarentena total, puesto que —como dice el dicho— cuando el burro ha salido del corral, recién quieren colocar la tranquera. No es así la cosa. Tiene que ampliarse unos 15 días», exhorta Ricardo Quispe mientras atiende a su nutrida clientela en su frial acomodado en la avenida Juan de la Rosa.

Comparte el criterio de la ampliación la radióloga, María Isabel Flores, que vive en la avenida Petrolera, al sur de la ciudad: "Es lo más aconsejable. Debíamos ampliar por lo menos 11 semanas, ya que estamos con bastante contagio local; ahora mismo debía ser más estricto el control".

Sí, pero no

«Personalmente sí, pero empresarialmente no, porque no hay plata para responder a la carga social, como los pagos a empleados, alquileres, colegio y escuela», indica el empresario Guido Coria, quien posee dos tiendas en el centro de la ciudad.

Por su lado, la empresaria de Confecciones Genial, Rose Marie Cano, cuya empresa funciona en la calle Ladislao Cabrera, expresa: "Yo creo que se debería ampliar, porque lamentablemente en Bolivia esto recién está empezando. Personalmente voy a perder mucho en el trabajo, tengo que pagar un alquiler de 800 dólares, sueldos y no estoy produciendo nada. Pero prefiero perder y que esto se pueda controlar. Tengo fe que será así".

Mientras ordena sus verduras y hortalizas en sus respectivos cajones para vender, Marcela Aguilar opina que definitivamente "no, no se debe ampliar la cuarentena, porque mucha gente no tenemos para comer. Vivimos del día. Yo, por ejemplo, tengo tres niños y no me alcanza el dinero. Todo lo que tenía ahorrado se me ha acabado".

En cualquiera de los casos, cada boliviano está viviendo su cuarentena a lo que las circunstancias y sus posibilidades le permiten, mientras instituciones como las parroquias organizan misas online o ceremonias por las redes sociales para ese "feriado" de Viernes Santo, en contrapartida del Gobierno que estudia si el alargamiento del encierro individual y social es conveniente o no.