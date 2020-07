Fallece el exministro Eugenio Rojas Apaza

El exministro y expresidente del Senado, Eugenio Rojas Apaza, falleció a los 57 años de edad, informaron varias fuentes hoy.

Rojas nació en Warisata el 6 de septiembre de 1962. En su trayectoria fue Alcalde de Achacachi, senador y presidente de la Cámara Alta, Ministro de Desarrollo Productivo, Director del Fondo Indígena y Gerente de Emapa.

En 2018 ya se había reportado que Rojas atravesaba problemas de salud que incluso habían provocado su hospitalización.

El diputado Amílcar Barral afirmó que Rojas falleció por complicaciones generadas por coronavirus y enfermedad de base que era diabetes. Expresó su pésame a su familia.

Hace cinco días, Rojas posteó su último mensaje en Twitter, en el cual señaló que no hay medicamentos para salvar la vida frente a la Covid-19 y no había atención en Cajas y hospitales. "No es suficiente la medicina tradicional, están utilizando ivermectina, antibióticos, antibacterias, antiinflamatorios".