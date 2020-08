El aparato productivo de Cochabamba perdió más de Bs 430 millones

La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) calculó una pérdida superior a los 430 millones de bolivianos del aparato productivo regional durante los 12 días de bloqueo por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al MAS.

La cifra fue elaborada por la Dirección de Planificación y Finanzas de la FEPC, en base a análisis internos y reportes de la afectación económica pública y privada de diferentes sectores del aparato productivo a nivel nacional.

En este sentido, el sector manufacturero e industrial de Cochabamba reporta una pérdida de más de 157 millones de bolivianos; el comercio, 156 millones; el sector agropecuario (uno de los más golpeados), 109 millones; transporte internacional, 7 millones, y exportaciones y despacho de aduanas, 138 mil bolivianos.

El presidente de la FEPC, Javier Bellott, deploró la “obsesión” y el “capricho” de “algunos actores” que llevaron a cabo esta medida atentando contra la vida de la población y afectando seriamente a la economía regional. También reclamó a las autoridades nacionales y departamentales por no haber impuesto el orden en atribución a la potestad que les ofrece las leyes.

Bellott dijo que también se enviaron cartas tanto al Gobierno Nacional como a la Gobernación para intervenir en los bloqueos, pero ninguna de las dos instancias respondió a las misivas.

“Hemos tenido grandes pérdidas, que podían habernos dado nuevas oportunidades para generar empleo e impuestos”, dijo Bellott, quien puso como ejemplo que todo este monto perdido pudo haber servido para dar un salario mínimo a un millón de personas en el país.

“Llamamos a la reflexión no solo a los sectores involucrados, sino también a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que no suceda esto de nuevo. Son recursos que no van a ingresar en el Tesoro General de la Nación”, agregó el presidente de los empresarios cochabambinos.

Además, Bellott explicó que para salir de la crisis económica, las autoridades públicas deben resolver temas de presión fiscal para el alivio de las empresas y temas logísticos para la implementación de puentes aéreos a través de aviones con bajo costo operativo y de inversión.

Finalmente, el presidente de la FEPC sostuvo que se debe trabajar en políticas públicas dedicadas al consumo de productos hechos en Bolivia; compra de equipos de salud y de bioseguridad del país; y pago por obras ejecutadas a las empresas constructoras para resolver la falta de liquidez.

$us 1.000 millones de pérdidas en el país

El Gobierno calcula una pérdida económica de 1.000 millones de dólares durante las dos semanas de bloqueos.

“Cada día, la economía boliviana produce alrededor de 100 millones de dólares o 700 millones de bolivianos. Eso es lo que producimos cada día. Por lo tanto, estimamos que los bloqueos han causado un perjuicio que supera los 1.000 millones de dólares”, dijo el lunes el ministro de Economía, Óscar Ortiz.

Los empresarios privados del país calculaban la semana pasada una pérdida de 100 millones de dólares para su sector.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) calculó un daño de 100 millones de dólares para su sector.

Un reporte del viceministro interino de Transporte, Julio Linares, refiere que Bolivia perdió 1,5 millones de dólares.