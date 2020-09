Arrancan las campañas: caravanas, mitines virtuales y puerta a puerta

Las campañas electorales en las calles están habilitadas a partir de hoy, siempre que se respeten las medidas de bioseguridad, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los partidos ya tienen agenda llena. El MAS lanzará hoy su campaña con una “megaconcentración” virtual, mientras que Juntos lo hará con una caravana. Comunidad Ciudadana, prevé combinar sus actividades virtuales con las presenciales.

De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el TSE, las organizaciones y alianzas políticas podrán iniciar su campaña a partir de hoy hasta el 14 de octubre, respetando los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y municipal.

“El país tendrá una campaña electoral de características distintas a las que estábamos acostumbrados. Los candidatos deberán adoptar las medidas dispuestas por cada municipio, adaptarse a las limitaciones y recomendaciones de las autoridades en salud”, dijo el presidente del Órgano Electora, Salvador Romero.

Recordó que la Ley 026 del Régimen Electoral y el de Propaganda y Campaña Electoral del TSE señalan las faltas y sanciones en caso de que se violen las prohibiciones por el uso de símbolos patrios; de niños y niñas en campaña; de bienes, personal, servicios y recursos públicos o la participación de funcionarios en horarios laborales en actos de campaña, entre otras restricciones.

Bajo estas circunstancias, las organizaciones políticas ya programaron sus actividades. El MAS, que postula a Luis Arce y David Choquehuanca, convocó a sus bases al acto virtual de inicio de campaña, que se realizará hoy desde las 19:00.

“Te invitamos a ser parte de nuestro lanzamiento de campaña este domingo 6 de septiembre a las 19:00 hs. #VamosASalirAdelante”, publicó en su Twitter el candidato Arce.

El evento será transmitido por la cuenta de Facebook del candidato presidencial, además de las páginas de Instagram y YouTube del MAS.

La alianza Juntos, que postula a la presidenta transitoria Jeanine Áñez y al empresario Samuel Doria Medina, comenzará su campaña con una caravana en Santa Cruz.

El candidato a diputado, Juan Carlos Áñez, indicó que la misma partirá a las 8:00 en el cuarto anillo de la avenida Virgen de Cotoca y contará con la participación de candidatos a senadores, diputados y simpatizantes de esta agrupación política.

“Iniciamos esta campaña de manera simultánea en todo el país y con la seguridad de que Jeanine Áñez será la presidente electa de los bolivianos por los próximos 5 años”, sostuvo. La campaña de Juntos será “híbrida”, explicó, combinando la calle y las redes sociales.

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, explicó que la campaña de esta organización política tendrá dos características: será presencial y virtual.

Ingresaremos progresivamente a una situación presencial, pero con mucha precaución, tenemos todavía datos preocupantes del coronavirus, y tenemos que guardar las medidas de bioseguridad, pero nuestros candidatos, guardando este tipo de precauciones, van a llevar a delante actividades públicas pero sin concentraciones, y yo junto a Gustavo Pedraza vamos a empezar una serie de viajes por todo el país”, dijo Mesa.

Creemos, que postula a Luis Fernando Camacho, también iniciará su campaña con un acto y posterior caravana a las 11:00 en Santa Cruz.

RECLAMOS PUEDEN INGRESAR HASTA EL 8

Las personas inhabilitadas por no haber votado en el Referendo Constitucional de 2016 y en la elección de Autoridades Judiciales de 2017, o por algún error en su registro, podrán presentar sus reclamos y solicitar su rehabilitación en el padrón electoral hasta el martes 8 de septiembre. Quienes no gestionen su rehabilitación hasta esa fecha no podrán emitir su voto en las elecciones del 18 de octubre.

Los interesados deben presentar su reclamo adjuntando el Formulario de Reclamos, disponible en el sitio web https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/inhabilitados/, una copia de la cédula de identidad y algún otro documento que acredite que la inhabilitación es remediable.