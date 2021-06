Cancillería rechazó papeles de extradición de Murillo porque no estaban en inglés

“Hemos realizado algunas observaciones de forma, una de ellas, que es probablemente la más sobresaliente, es que no tenía las traducciones al inglés. La Justicia estadounidense no puede valorar una solicitud que no está en su idioma oficial y entonces tuvimos que devolverlo”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.

De esa manera, Mayta justificó por qué rechazó el exhorto suplicatorio para la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo a la Fiscalía.

El Canciller recomendó al Ministerio Público preparar la solicitud de extradición de manera convincente y acreditada con pruebas, además de que esté traducida al inglés; de lo contrario, las autoridades judiciales de EEUU rechazarán esta petición.

Hace uno días, la Cancillería devolvió al Juzgado Tercero Anticorrupción la solicitud de extradición del exministro Murillo, haciendo notar que debían subsanarse algunos errores de forma cometidos por el Ministerio Público.

Mayta dijo que no sólo se trata de solicitar la extradición, sino que en EEUU hay un sistema que se llama “causa probable”, que exige que esa petición sea acreditada y solventada con pruebas.

Murillo fue detenido en EEUU, acusado de formar parte de un esquema de sobornos y lavado de dinero en la compra de equipos antimotines y armas no letales durante su gestión como ministro de Gobierno.

