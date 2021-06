Mesa acudirá a la Fiscalía y acusa a Morales y Arce de mentir

El expresidente Carlos Mesa dijo hoy que sí, que acudirá mañana a las 8:15 a declarar a la Fiscalía por los hechos del supuesto “golpe de Estado”. Sin embargo, no quiso revelar el contenido de lo que dirá ante el Fiscal.

Mesa acusó a Evo Morales, Luis Arce y el MAS de mentir, de tergiversar los hechos, de inventar un delito para destruir a la oposición, “destruirme a mí y llevar al país a una espiral de confrontación en medio de una profunda crisis sanitaria y de desempleo. Todo planeado y forzado por la desmedida ambición de un hombre que ya hizo demasiado mal a Bolivia antes de huir el 10 de octubre de 2019 en un avión de bandera extranjera”.

“Evo Morales es autor del mayor fraude electoral en democracia y de haberse burlado del pueblo boliviano el 21F al no respetar su decisión en contra de su reelección indefinida. No satisfecho con esos daños irreparables, decidió subordinar los intereses de la patria y los problemas dramáticos de salud y desempleo que afrontan los ciudadanos, a su propio interés, que no es otro que su obsesión enfermiza por volver a la presidencia a cualquier costo”, dijo Mesa

Agregó que Morales, para ocultar el fraude que perpetró, inventó un golpe de Estado inexistente. “Al acusarme como autor del supuesto golpe, Morales ha decidido para completar su plan, destruirme y destruir a la principal fuerza de la oposición democrática en el país, representada por Comunidad Ciudadana”.

Continuó, “quien huyó de Bolivia después de renunciar a la presidencia, quien organizó un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional y generar caos y enfrentamiento civil entre compatriotas, quien instruyó a sus militantes que bloquearan y desabastecieran nuestras principales ciudades, habla hoy con total desvergüenza de golpe y de golpistas”.

El expresidente aseguró que no agachará la cabeza como Morales, el gobierno y el MAS pretenden que lo haga. Dijo que su único objetivo fue defender la paz, la democracia y la Constitución, “que es lo que hice entre 2018 y 2020. Como candidato presidencial enfrenté a la autocracia y como demócrata apoyé la recomposición de la línea de sucesión constitucional que Morales trató de destruir para llevarnos a la guerra interna. Tarea que contó con la participación como facilitadores de la Iglesia católica, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada de España”.