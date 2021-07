Se instala diálogo entre Adepcoca y Gobierno

Dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, cocaleros afines al MAS y el Ministerio de Gobierno instalaron una mesa de diálogo en busca de resolver el conflicto por la dirigencia del sector.

“Estas diferencias no son políticas ideológicas, no económicas. Esto no puede seguir así. Estas diferencias no pueden seguir así”, dijo el ministro Eduardo del Castillo en el inicio del diálogo, que se desarrolla en la ciudad de La Paz.

La Adepcoca orgánica, liderada por Armin Lluta, llegó commpañada de una masiva marcha y entregó al Ministerio de Gobierno su pliego de demandas.

El pliego fue aprobado el lunes en una asamblea de los productores, donde además se decidió rechazar el acuerdo aprobado la pasada semana donde se perfilan nuevas elecciones de la Directiva de Adepcoca entre todos los productores de ambos sectores en conflicto.

En el pliego se plantea que se pueda revocar la Resolución 068 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que autorizaba el traslado del mercado de Adepcoca a Kalajahuira, además, de la destitución del viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Rolando Canceno, entre otros.

El otro sector, liderado por Elena Flores, afín al MAS, también llegó al diálogo con una marcha de respaldo.