Mesa pide que se termine la “violación inadmisible” de los derechos de Áñez

El expresidente y jefe nacional de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, exigió este jueves al Gobierno que termine la violación inadmisible de los derechos de la exmandataria Jeanine Yáñez, quien se encuentra detenida por el supuesto “golpe de Estado”.

En un artículo publicado en su página oficial, titulado “Mi palabra sobre la situación de la Expresidenta Jeanine Áñez”, Mesa afirmó que la exmandataria está detenida ilegalmente por un “golpe de Estado” inexistente e inventado para blanquear el gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales.

“No sólo fue víctima de un allanamiento violento de su casa y detenida sin ser escuchada, sino que es tratada sin consideración alguna. Todas sus peticiones jurídicas son rechazadas y, por si fuera poco, las referencias que hace el rodillo judicial-fiscal a su persona, son las que se le dan a alguien condenado con sentencia ejecutoriada”, señaló el jefe nacional de CC.

Aseveró que los derechos inalienables e imprescriptibles a garantizar su dignidad, proteger su salud, a no ser sometida a torturas ni tratos inhumanos, presumir su inocencia y guardar el respeto a su condición de mujer, exmandataria y exrepresentante de su departamento, han sido vulnerados y no le asiste ninguna protección de quienes tienen mandato y compromiso de velar por su cumplimiento.

“Hoy, muchos de quienes la vitorearon y la ensalzaron sin límites cuando ocupó la presidencia prefieren callar o, peor, apelan al conocido expediente de ‘si te he visto, no me acuerdo’”, indicó.

Dijo: “He criticado y critico su gestión de gobierno y los gruesos errores que cometió. Estoy convencido de que se deben investigar y juzgar violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción de su gestión y la gestión de cualquier persona que haya ocupado la presidencia antes o después de ella, con la misma diligencia y garantizando un sistema judicial probo, idóneo e independiente del poder político”.

“Como ciudadano, expresidente de Bolivia y Presidente de Comunidad Ciudadana, alzo la voz para exigir que se termine con esta violación inadmisible de los derechos de la ciudadana y expresidenta Jeanine Áñez”, afirmó.