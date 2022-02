Oposición denuncia que la ALP posterga tratar temas urgentes

La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) denunció que el oficialismo no considera temas estructurales que requiere de manera urgente el país, como la designación del defensor del pueblo, institucionalización de otros cargos y normas importantes para atacar la crisis de la justicia y que se dedicaría solamente aprobar transferencias de terrenos, créditos y otras normas de carácter administrativo.

El primer órgano del Estado, a la fecha, no logra despegar en su trabajo de acompañamiento que requiere la sociedad, como normas que permitan la generación de empleo y lucha contra la violencia hacia la mujer, entre otros.

“Desde que hemos vuelto del receso parlamentario, prácticamente no sesionamos durante tres semanas, recién en la última semana se sesionó. Ahora, solamente se están tratando temas de cesión de terrenos y no así propuestas y demandas estructurales”, señaló la diputada por Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar.

La Cámara de Diputados contempla para 2022 dos agendas semanales: la primera, del 31 de enero al 4 de febrero, y la segunda, del 7 de febrero al 11 de febrero.

Se contempla la conformación de la Comisión de Ética, aprobación de transferencia de terreno, además de dos proyectos de contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En la agenda de la segunda semana se contempla la elección de directivas de las Brigadas Parlamentarias Departamentales e inscripción del derecho propietario en el registro de Derechos Reales a favor de la UMSA, de nueve inmuebles ubicados en el departamento de La Paz.

“Hasta la fecha, no se ha tratado el tema de una reforma de la justicia, no se ha tratado reforma tributaria, ni siquiera el tema del Censo 2022, en el que hacemos notar que ni siquiera estaba incorporado en el presupuesto aprobado para esta gestión”, refirió Nayar.

Al respecto, el presidente de la cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló que en la agenda legislativa de este miércoles se consideraron proyectos de ley que iban a beneficiar a la Universidad Mayor de San Andrés con la legalización bienes inmuebles, sin hacer referencia a leyes estructurales.

Imposición

La diputada Nayar lamentó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se preocupe por resolver sus problemas internos y no llevar adelante una agenda que solucione los problemas de la gente.

“El año pasado hemos presentado más de 40 proyectos de ley, pero que no fueron ni siquiera por las comisiones, por lo que exhortamos al MAS incorporar nuestros documentos, porque lo único que consideran son proyectos que vienen del Ejecutivo, es decir que los legisladores del oficialismo no están generando normas”, indicó.

No hay un trabajo de legislación, concluyó.

Ascensos en medio de escándalo

En el Senado, uno de los aspectos importantes que se consideró fue la aprobación en sesión reservada de los ascensos a generales en las Fuerzas Armadas y la designación a una legación diplomática.

Esta sesión se instaló el 20 de enero, en medio de un escándalo, toda vez que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no permitió el ingreso de los legisladores de Comunidad Ciudadana y forzaron los dos tercios, para aprobar la lista de ascensos. En 2021, el MAS no consiguió los dos tercios para aprobar la lista de ascensos, cuestionada por los opositores. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, justificó el no dejar ingresar porque ya estaba instalada la sesión reservada.