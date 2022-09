Gobierno impone censo para 2024 y descarta propuestas de regiones

El Gobierno terminó imponiendo el Censo Nacional de Población y Vivienda para 2024 y aseguró que en ninguna de las reuniones de socialización del empadronamiento en ciudades capitales y El Alto hubo oposición al cronograma que presentó el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, descartó ayer las propuestas de Santa Cruz y La Paz que aseguraban que este proceso se podía realizar en 2023. Estas regiones, más El Alto, piden compensación económica.

“En las 10 reuniones no hemos tenido ningún tipo de objeción o rechazo al cronograma presentado por el INE como lo demuestran las 10 actas. En ninguna de ellas se manifiesta el rechazo o la objeción al cronograma propuesto por el INE; al contrario, en muchas de las ciudades se ha manifestado el apoyo del cronograma”, detalló Cusicanqui en conferencia de prensa.

En su informe del proceso de socialización, la autoridad ejecutiva hizo una relación de todos los encuentros sostenidos con el presidente Luis Arce, además de las regionales a cargo del INE y Planificación.



Entre el 8 y 26 de agosto, el Gobierno realizó encuentros en las ciudades capitales más El Alto, para explicar el cronograma desarrollado por el INE, que contempla su ejecución en 2024.

En los encuentros, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba expresaron su desacuerdo sobre realizar el empadronamiento en un año electoral, pero el gobernante refería que la fecha se fijaría de manera coordinada con las regiones, bajo su slogan de “censo en consenso”.

Santa Cruz y La Paz plantearon sus propuestas para que la encuesta nacional se realice en 2023. Sin embargo, Cusicanqui minimizó y cuestionó las mismas al calificarlas de incompletas y municipales.



“Hemos recibido dos propuestas. Una de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la cual ha sido incompleta, eso se demuestra en el acta del 15 de agosto, en la cual se han comprometido complementar su propuesta. (...) Eso demuestra que en el departamento de Santa Cruz se han llevado medidas de presión (...) sin tener una propuesta completa”, indicó.

Agregó que el trabajo de la universidad no contemplaba la secuencialidad o la posibilidad de que algunas tareas sean paralelas, además de que en ningún caso cuentan parámetros internacionales.



“En el municipio de La Paz se ha presentado una propuesta básicamente para la actualización cartográfica estadística que solamente llega a nivel municipal”, sostuvo el Ministro.

Reacciones

Tras el anuncio del Ministro de Planificación, las reacciones no se dejaron esperar, y calificaron de una imposición del gobernante por intereses políticos en desmedro de las regiones.



“Rechazamos la decisión del Gobierno, al cual no le interesa desarrollar el censo; sólo le interesa postergar al país e imponer sus intereses políticos. Tuvieron 10 años para planificar el censo y no lo hicieron, ahora improvisan y pretenden conducirnos a un nuevo fracaso”, refirió la diputada por Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar.

Cumbre

Antes de conocerse esta información, se estableció para este viernes en Santa Cruz la tercera cumbre departamental, para definir medidas de presión en exigencia de que el censo se realice en 2023.



Uno de los puntos a considerar es conformar una “comisión de movilización que coordine a nivel nacional con sus homólogos para generar un movimiento nacional.

Pugnas por asistencia a la efeméride cruceña

En medio de pugnas, el municipio de Santa Cruz de la Sierra y Fexpocruz decidieron invitar a las autoridades del Gobierno central a los actos previstos por el aniversario cruceño, a diferencia del gobernador Luis Fernando Camacho, que dijo que no lo hará, lo que le valió una serie de cuestionamientos e incluso pedir su renuncia.

“¿Saben qué? Este alcalde invita a todos y voy a invitar a todos porque es mi obligación, ¿saben por qué? Porque son autoridades electas”, anunció el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, según un reporte de la ANF.



Entre tanto, el presidente de la Fexpocruz, Mario Justiniano, dijo que la Feria es un evento internacional que tiene un protocolo que cumplir, que establece que todas las autoridades de los niveles de Gobierno central, departamental y municipal deben ser invitadas.

“Desde junio se viene preparando las invitaciones para hacerlas llegar a los participantes internacionales y nacionales, así como también a las autoridades del país. Eso siempre se vino haciendo”, sostuvo.



En esa línea, serán invitados el presidente del Estado, Luis Arce, y el vicepresidente, David Choquehuanca, además de otras autoridades. El año pasado se actuó de la misma manera, pero el Gobernador de ese departamento no asistió al acto..

La Paz ratifica observaciones

El municipio de La Paz ratificó sus observaciones al informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) y anunció que hoy en la reunión de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) en Cochabamba planteará una cumbre por el censo y la conformación del comité técnico.



“Ellos dijeron que no ha habido observaciones ni objeción, para nosotros lo que ha habido son observaciones. Nosotros como Gobierno municipal de La Paz, en esa reunión (17 de agosto), hemos observado esto de la parte de la secuenciación, o sea, no puede hacer una tarea y tres meses después hacer la siguiente actividad y la siguiente”, dijo el alcalde paceño.